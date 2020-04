La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defiende las pizzas que sustituyen la beca comedor durante el coronavirus

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido los menús ofrecidos por empresas como Telepizza, Rodilla o Viena Capellanes a familias con derecho a beca de comedor por ser perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI). "Dicen que si yo le daría una pizza a mis hijos.... Que le den a un niño una pizza no creo que sea un problema", ha espetado durante su comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a las críticas de Más Madrid.

Ayuso cree que si estos menús los pusieran en marcha "sus señorías de Podemos" a lo mejor serían "los de Venezuela", que es "nada". "Se creen que me ofenden a mí pero ofenden a los padres que han agradecido que en tiempo récord hayamos conseguido que esas personas que estaban recibiendo alimentos a través de los centros escolares puedan seguir haciéndolo de manera excepcional y en tiempo récord. Para ustedes será basura pero para esos padres no era basura", ha apostillado. La jefa del ejecutivo autonómico ha enumerado algunos de los menús que Telepizza ha puesto en marcha: ensalada mediterránea, pops de pollo, hamburguesa de pollo infantil "y otro día pizza". "Seguramente a ustedes no les guste y no se las hayan comido en la vida pero a los ciudadanos y a los niños... Juraría que al cien por cien de los niños les encanta", ha dicho, al tiempo que ha defendido que se trata además de una medida temporal y excepcional. También la presidenta regional ha valorado los menús de Rodilla, que estaban compuestos en ocasiones por sándwiches. Ayuso no cree que "a ningún padre le parezca mal" porque, según ha dicho, "juraría que muchos padres durante estas semanas de confinamiento alguna pizza o algún sándwich le han dado a sus hijos". La jefa del Ejecutivo autonómico ha agradecido la generosidad de estas empresas que ofrecieron sus "cadenas de distribución" que ya tenían puestas en marcha. Así, les ha dado nuevamente las gracias y les ha agradecido el esfuerzo. En este punto, ha detallado que Telepizza ha repartido 3.200, 600 Rodilla y 360 Viena Capellanes.