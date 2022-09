Desconcierto entre consumidores y expertos sobre las nuevas facturas de la luz con el cargo del tope al gas

Desde el estallido de la guerra en Ucrania y el incremento de una inflación desbocada, cada vez cuesta más pagar la factura de la luz y además, entenderla. Este es un problema para muchos consumidores, sobre todo, desde que entró en vigor la 'excepción ibérica' que limita el precio del gas para reducir los costes de la energía.

Antena 3 Noticias ha querido analizar un ejemplo de factura de la luz. En ella, vemos que a la energía consumida, hay que sumar un nuevo concepto: 'Mecanismo de Ajuste Real Decreto-Ley. Este nuevo apartado se refiere a la 'letra pequeña' del tope al gas, un cargo para compensar a las compañías eléctricas que pagan los consumidores tanto de tarifa regulada como de mercado libre. En el caso que traemos, son 114 euros más.

Sin embargo, la compañía no nos explica cómo ha calculado esa cantidad. Lo que más sorprende de este caso es que no están obligados a hacerlo. Desde hace varios días el equipo se encuentra hablando con expertos que reconocen que, hasta para ellos, este nuevo cargo es un lío y es genera desconcierto.

Confusión y desconcierto entre los expertos

Varios consumidores aseguran no entender nada: "es como los jeroglíficos egipcios". Y es que, saber si la compañía cobra el tope al gas es algo para expertos. Hay quien ha hecho los deberes revisando las facturas, pero no encuentran el concepto nuevo. Eso no quiere decir que no paguemos la 'letra pequeña' de la 'excepción ibérica'.

No es obligatorio cobrar este cargo ni decir que lo están cobrando. Así lo explica Miguel López Crespo ,secretario de la Unión de Consumidores de Galicia: "aunque no es obligatorio, muchas empresas, para evitar esa confusión en el consumidor, están desglosando los conceptos". Además, esta confusión también llega a los expertos.

"Esto es tremendo, porque explicarle a la gente que hay conceptos y de dónde salen. Segundo, si lo tiene que pagar o no. Y tercero, cuánto tengo que pagar y si me aparece en la factura, es una locura", dicen los expertos mientras las facturas de la luz se disparan hasta un 40%.