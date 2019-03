Pérez Rubalcaba: "Los ciudadanos han dicho 'por ahí no' a las medidas del Gobierno"

En su primera comparecencia tras las elecciones en Andalucía y Asturias, el secretario general del PSOE se ha mostrado muy satisfecho con los resultados: "Agradecemos al cerca de 1.600.000 votantes de Andalucía y 600.00 en Asturias que han confiado al partido socialista", dijo. Tambien trasladó su felicitación a Griñán y Fernández por su excelente trabajo en un momento difícil para el partido.

"El PSOE puede gobernar en los dos sitios y el PP lo tiene muy difícil para gobernar en ninguno", destaca Rubalcaba. "El PSOE ha demostrado que es un partido fuerte", reitera, "con el que siempre hay que contar, al que no se puede ignorar".

Para Rubalcaba, esto supone una inyección de energía al partido, pero no quiere confiarse: "Hemos avanzado pero hay mucho por recorrer".

"Hemos empezado un nuevo ciclo político", asegura

También destaca que el respaldo al PSOE corrobora que el camino por el que ha optado el partido, el de la oposición útil, es el apropiado: "Nuestra prioridad sigue siendo la misma, luchar contra la crisis y a ella sacrificamos nuuestros intereses".

"Hay unas líneas rojas que no se pueden atravesar"

El secretario general del PSOE destaca que los resultados demuestran que "los ciudadanos le han dicho 'por ahí no' al Gobierno'". "Se han dado cuenta de que el PP está aprovechando la crisis para hacer ajustes en puntos básicos de la sociedad de bienestar", asegura y le han respondido que hay unas líneas rojas que no se pueden atravesar.

Rubalcaba ha añadido que al PP le ha "salido mal" ocultar los presupuestos generales de Estado hasta después del 25M y, además, eso ha dañado a la economía española, como lo demuestran, a su juicio, las declaraciones de distintos responsables comunitarios.

"No tenemos ningún temor a gobernar con IU", asegura

"Son Griñán y Fernández los que deben decidir si pactan"

Al comentar los posibles pactos, Rubalcaba ha destacado en todo momento que son Griñán y Fernández los que tiene que tomar la decisión.

Sobre la posibilidad de pacto con IU en Andalucía, Rubalcaba destaca que "el PSOE no tiene ningún miedo a gobernar con IU". "Cuando IU gobierna con el PP es un partido responsable y cuando lo hace con el PSOE se dice que es un partido extremista".

"En Asturias, vamos a esperar al miércoles", aconseja Rubalcaba. Si el PSOE consigue el escaño 17 se "alteraría el mapa de gobernabilidad".