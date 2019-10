Pedro Sánchez espera ser el ganador el 10N y quiere llenar rápidamente el vacío de estos meses, quiere acelerar las negociaciones y dejar de estar en funciones: "Yo voy a presentar un plan para vencer al bloqueo y avanzar". Quiere que haya gobierno en diciembre y hacer que enero sea mes hábil en el Congreso. La crítica de toda la oposición no sólo es por la forma. "Anuncios de gobierno en actos de partido", dice Aitor Esteban, PNV. Es sobre todo por el contenido. Pablo Casado señala que "la persona que ha bloqueado España durante cuatro meses hable ahora de desbloqueo es una broma de mal gusto".

De eso todos tratan de huir ahora. "No vamos a bloquear", dice Rivera. Por eso Ciudadanos tiende la mano para entenderse con quien gane. Además le han preguntado si dará o no un paso atrás en caso de que las encuestas acierten y el resultado sea malo: "Yo no tengo apego a mi sillón porque yo vengo de fuera de la política y no la necesito".

En el debate ha entrado un artículo del presidente del CIS, José Félix Tezanos, en la revista que dirige, donde anima a concentrar el voto en partidos con opciones de gobernar. Unidas Podemos lo ha denunciado ante la Junta Electoral Central.