Pedro Sánchez pide a un senador de Compromís que se disculpe por romper la foto de Susana Díaz

El candidato a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez ha pedido a Compromís, en concreto a su senador Carles Mulet, que se disculpe por haber roto este martes una fotografía de Susana Díaz en el pleno de la Cámara Alta.

En su cuenta de Twitter, el ex secretario general de los socialistas ha lanzado esta exigencia después de que este martes, en uno de los últimos puntos del pleno del Senado, Mulet exhibiera una fotografía de la presidenta andaluza y la partiera en pedazos acto seguido.

Sánchez se ha referido este miércoles a este hecho para asegurar que la ciudadanía elige a sus representantes parlamentarios para "mejorar sus vidas" y para "hacer buena política"; la actuación de Mulet es "lo contrario", a su juicio, y por ello, exige una disculpa. Pero Mulet, también a través de Twitter, ha respondido: "Cuando se disculpe la jefa andaluza de TU (sic) partido por insultarnos, guapi (sic)".

Lo que ocurrió este martes en el Senado, exactamente en el debate de una moción sobre la inversión en infraestructuras en Aragón, fue que Mulet, cuando le tocó intervenir desde la tribuna de oradores para defender la posición de su partido, mostró una foto de una sonriente Susana Díaz mientras decía: "A Compromís, su jefa (al PSOE), ésta, por defender las infraestructuras necesarias para el País Valenciá, tanto tiempo maltratado por el PP y por el PSOE, nos llamó izquierda inútil".

Continuó así: "Esa izquierda inútil es la que cogobierna con ustedes en las principales capitales valencianas, en la Generalitat o en la Diputación de Valencia, ahí gobierna con el PSOE la izquierda inútil, pero será inútil para la casta andaluza o para colocar en el Gobierno al Gobierno más corrupto con la abstención".

Para entonces, la bancada socialista expresaba su indignación ostensiblemente, pero Mulet mantuvo su discurso y empezó a romper la fotografía, lo que le valió una advertencia del vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz, quien en ese momento dirigía el debate: "Un poco de respeto, por favor", le emplazó.

El senador valenciano añadió, no obstante: "A ella no la llamaremos izquierda inútil, no la llamaremos como ella a nosotros. La llamaremos útil para la derecha, y para los valencianos, una amenaza".

Algunos parlamentarios socialistas, en sus escaños, reaccionaron con improperios y calificativos como "payaso". "Son ustedes la derecha 'hacendado'", replicó Mulet aún en la tribuna de oradores y en alusión a la conocida marca blanca que vende una cadena valenciana de supermercados.

Pedro Sanz entonces pidió al senador de Compromís que no provocara tanto. El suceso ha encontrado este miércoles eco en las redes sociales y en los medios de comunicación.

El PSOE vive un proceso de primarias y Díaz es una de las candidatas.