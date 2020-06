Pedro Sánchez ofrece consensuar la fecha de las elecciones si prospera la moción de censura

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, candidato a presidente en la moción de censura contra Mariano Rajoy, ha advertido a los grupos que no quieren apoyar su iniciativa de que "no hay ningún cálculo político ni electoral que justifique la permanencia de Mariano Rajoy en el Gobierno".

Sánchez, además, ha ofrecido "consensuar" la fecha de la convocatoria de las elecciones generales si prospera la moción de censura que ha planteado contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como consecuencia de la sentencia del caso Gürtel.

Sánchez, que preside en el Congreso la reunión del grupo parlamentario socialista, ha vuelto a apelar a los 350 diputados de la cámara para que el próximo viernes, cuando se vote la moción, tengan en cuenta una sola pregunta, que es, "si tras conocerse la sentencia de la Gürtel, Mariano Rajoy puede continuar como presidente del Gobierno".

"La respuesta tiene que ser sí o no, no hay posiciones intermedias, es un sí o un no a la permanencia de Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno", ha subrayado.