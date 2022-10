Pedro Sánchez acusa al PP de bloquear la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto este miércoles a la sesión de control del Congreso después de dos semanas sin acudir por compromisos internacionales y por motivos de salud debido a su positivo por COVID-19, lo ha hecho con los presupuestos generales del Estado de 2023 recién aprobados en el Consejo de Ministros. Sánchez no acudió a la cita semanal del control al Gobierno en el Congreso de los Diputados el día 21 de septiembre porque se desplazó a Nueva York para la Asamblea General de la ONU.

Pedro Sánchez ha acusado al Partido Popular de bloquear la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, caducado hace ocho años, igual que la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En respuesta al portavoz de Compromís, Joan Baldoví, Sánchez ha dicho que no hay un acuerdo para reformar el sistema de financiación autonómica porque hay "una oposición que no es capaz de ni cumplir con la Constitución Española" y luego "da lecciones de constitucionalismo".

"A nosotros nos gustaría renovar el Consejo General del Poder Judicial y también reformar el sistema de financiación autonómica" dice Pedro Sánchez que añade que "dos no bailan si uno no quiere y es evidente que tenemos delante una oposición negacionista que no ha arrimado el hombro durante la pandemia ni está arrimando el hombro ahora durante las consecuencias económicas de la guerra". Además, sobre la propuesta de reforma fiscal explica que en España "hay una mayoría que necesita ayuda y una minoría pudiente que puede ayudar a esa mayoría social", de ahí la propuesta del Gobierno.

Financiación de las comunidades autónomas

En cuanto a financiación de las comunidades autónomas, el Gobierno aumenta sus recursos con una "cifra récord" de 135.274 millones de euros dentro de la financiación autonómica en los Presupuestos Generales del Estado, un 24% mas que en 2022. De ahí, 124.293 millones de euros corresponden a entregas a cuentas y otros 10.981 millones a la liquidación del año 2021. Los ayuntamientos también van a recibir en 2023 23.235 millones de euros del sistema de financiación, un 5% más que en 2022, ha indicado Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido de su proyecto de Presupuestos Generales que "protege a la clase media y trabajadora" mientras que ha criticado que Alberto Núñez Feijóo los tilde de "antisociales". La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que las cuentas públicas solo buscan "comprar voluntades" y le ha acusado de "distraer con los ricos" hablando de un impuesto a grandes fortunas mientras "se dedica a desplumar a los trabajadores".

Sobre las pensiones

El presidente del Gobierno ha pedido a Ciudadanos que deje de comprar "la mercancía barata" de que las futuras pensiones peligran al asegurar que es la primera vez en años que este Gobierno destina recursos "a la hucha" del sistema público después de que gobiernos anteriores del PP la esquilmaran. "Dice usted que no conoce a ningún español que se beneficie de las medidas de este Gobierno, pues tiene que revisar a sus amigos", ha dicho Calviño al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

Ha respondido a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha reprochado al Ejecutivo la subida de las pensiones para el próximo año vinculada al IPC, que rondará el 8,5% y hasta un 3,5% los salarios públicos. Arrimadas ha respondido que "no tiene derecho a hipotecar a las próximas generaciones para pagar su campaña electoral, porque sus intentos de comprar votos hoy suponen vender el futuro de millones de españoles". Ante esto, el presidente del Gobierno insiste en que Arrimadas está comprando "mercancía averiada" para asegurar que Cs no cree en el sistema público de pensiones, sino que defiende su privatización.

"El español real"

En esta sesión, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha sido ovacionada por PSOE y Unidas Podemos, que hasta se han puesto de pie aplaudiendo, después de que le reprochara a Vox no conocer ningún "español real" que se beneficie de las medidas del Gobierno.