Pascual Vives está "convencido de que no" se imputará a la Infanta por delito fiscal

El abogado de Iñaki Urdangarin ha valorado [[LINK:DOCUMENTO|||a3document/2013/05/07/DOCUMENTS/00005/00005.pdf|||el auto de la Audiencia de Palma]] que deja sin efecto la citación como imputada de la infanta Cristina. Pascual Vives con la parquedad que lo carecteriza ha valorado el documento como "muy intenso y extenso".

Preguntado ante la posibilidad de que puedan imputar a la Infanta por delito fiscal, Vives se ha limitado a decir "estoy convencido de que no" y ha asegurado que el matrimonio afronta esta posibilidad "con total tranquilidad".

En el auto se dice que Cristina pudo regularizar la situación de Aizoom en el momento en el que salió de la misma, sin embargo no lo hizo. Ante este supuesto Pascual Vives ha reiterado que "no hubo defraudación" y que "quien tiene el 50% de una sociedad no manda nada".

El abogado dijo que no tenía previsto para esta jornada una reunión con el Duque de Palma del que no se atrevió a decir que estuviese tranquilo.