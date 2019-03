Los partidos catalanes de la oposición critican el viaje de Mas

El candidato a la presidencia de la Generalitat por el PSC, Pere Navarro, cree que el viaje de Mas a Bruselas no debería haberse producido. El President ha visitado la capital europea para pedir que la UE no "falle" a Catalunya y señalar que Cataluña es una de las naciónes mas antiguas del viejo continente. Navarro considera que Mas tendría que haber ido antes a Bruselas, pero para defender a los catalanes de las políticas económicas de recortes promovidas por Angela Merkel. Pero ahora ese viaje no tiene sentido.

El PSC no es partidario de la opción soberanista de CiU ni del centralismo del PP. Por eso definen el lema que hoy han presentado, "Federalismo, la opción sensata", como la posición equidistante entre lo que consideran dos extremos.

Por la tarde, en un acto con un sindicato en Terrassa (Barcelona), Pere Navarro ha añadido que "Europa tiene el papel que tiene, tiene una normativa que los países deben seguir, no tiene que apoyar o dejar de apoyar". Por lo tanto, buscar el amparo de la UE está fuera de lugar. También ha pedido a Artur Mas que deje a un lado el referéndum y se centre en la campaña electoral, que empieza el viernes.

Los Populares catalanes también han criticado el viaje de Mas. Enric Millo, número uno del PPC por Girona, ha acusado a Artur Mas de querer disparar la prima de riesgo española y hundirnos, aún más, en la crisis. También le ha tachado de desleal y rupturista. En un almuerzo-coloquio organizado por la patronal de la pequeña y mediana empresa Pimec, Enric Millo ha preguntado a los empresarios si un escenario de incertidumbre es el que desean para sus actividades económicas.