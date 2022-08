País Vasco se une a Isabel Díaz Ayuso y rechaza el plan de ahorro energético del Gobierno

La polémica por la petición del ahorro energético no cesa. Después de que el Gobierno aprobara este pasado lunes un paquete de medidas destinadas al ahorro energético en un Consejo de Ministros extraordinario, se esperaban reacciones por parte de todos los partidos políticos y presidentes autónomos. Fue empezar aquellas reacciones apenas 24 horas después de la aprobación de dichas medidas, y cada vez son más los que no ven claro.

Este pasado martes, fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se negaba a aplicar dichas medidas e instaba a Pedro Sánchez a recortar los gastos en los ministerios del Gobierno: "Sánchez dice: España se apaga hasta que comience mi campaña electoral para ser solidarios “con la UE. La respuesta es NO: reduzca 20.000 millones de gastos inútiles de sus 22 ministerios", dijo la presidenta madrileña en su cuenta de Twitter.

Y no es la única que ve dichas medidas con malos ojos. La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del País Vasco, Arantxa Tapia, ha indicado que "Euskadi ha sido ejemplar en la apuesta de la eficiencia energética. El Gobierno Vasco actúa alineado con la UE. Compartimos el compromiso exigente por el ahorro energético pero no vemos oportuno aplicar la misma medida a todos los colectivos y situaciones al mismo tiempo".

Por el momento, otras comunidades del PP no se suman a la 'rebeldía' de Ayuso. Murcia y Castilla y León lo están estudiando y Andalucía y Galicia ya han anunciado que lo acatarán, aunque con críticas.

Hosteleros y comerciantes protestan contra las medidas

Algunas de las medidas, como ajustar el aire acondicionado a los 27º C y limitar la calefacción a los 19º C, no han sido bien recibidas por los ciudadanos, y mucho menos por los comerciantes y hosteleros, que verán más agravada su factura energética con el precio de la luz de nuevo disparado. Además, los comercios estarán obligados a instalar puertas de cierre automáticas, las cuales deberán estar obligatoriamente instaladas antes del 30 de septiembre.

Las principales patronales de todo el país cuestionan el paquete de medidas. Están de acuerdo con ser más eficientes, pero creen que habría que tener en cuenta el clima, muy diferente de norte a sur, o el tipo de negocio. Otra queja de los comerciantes es que, con las nuevas puertas automáticas no podrán ventilar para evitar el covid. Los epidemiólogos creen que en este caso será necesario invertir en sistemas de ventilación y filtrado para renovar el aire en esos lugares cerrados.