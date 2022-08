Los comercios estarán obligados a tener puertas de cierre automáticas para cumplir las medidas de ahorro energético

La situación energética en Europa se encuentra ahora mismo en jaque por posibles problemas de suministro, unido a la amenaza constante de que Rusia pueda cerrar el flujo de gas a Europa en cualquier momento como represalia a las sanciones por la invasión de Ucrania. Para ello, el Gobierno ha adoptado un paquete de medidas a cumplir que será voluntaria para los ciudadanos, pero obligatoria para las instituciones públicas y las empresas.

Concretamente, para las empresas va a ser obligatoria, además del límite del aire acondicionado a 27º C, tener puertas de cierre que sean automáticas para impedir que el calor entre y salga a su libre albedrío. El problema, que ya lo avisan tanto las empresas como los comerciantes, es que dicha instalación va a tener un coste considerable, más teniendo en cuenta que deben estar instaladas obligatoriamente antes del próximo 30 de septiembre.

¿Ahorro o medida extrema?

Las medidas que ha aprobado el Gobierno de España no han sido acatadas por unanimidad. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura que su autonomía no aplicará la medida. Otros políticos, como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, sí comparten la idea. Llama la atención el caso de Caballero porque quiere lograr el iluminado de Navidad más grande del mundo, el cual, asegura, no se verá afectado de nuevo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en un "esfuerzo" colectivo y apela a la "solidaridad" para conseguir el ahorro energético que ahora mismo tiene en jaque no solo a España, sino a toda Europa. Este último paquete de medidas de ahorro energético fue aprobado este pasado lunes en el Consejo de Ministros, el cual no se volverá a celebrar hasta el próximo mes de septiembre, cuando se reanude el curso político, crucial de cara a las elecciones autonómicas, municipales y generales de mayo de 2023, y donde el Partido Popular encabeza todos los sondeos, con la izquierda en estado crítico, Vox a la baja y Ciudadanos perdiendo casi toda su representación parlamentaria.