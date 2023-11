Page carga contra el pacto entre Sánchez y Junts y amaga con recurrir: "Si hay que plantear batalla, lo haremos"

El socialista Emiliano García-Page ha mostrado su rechazo al acuerdo al que ha llegado Pedro Sánchez y Carles Puigdemont y que incluye la amnistía.

Después de intensas negociaciones, incluso de que el Partido Socialista descartara que el pacto sobre la investidura se produjera antes del fin de semana, este jueves lograron desencallar las diferencias que mantenían las reuniones congeladas y Junts y PSOE sellaron un acuerdo para investir a Pedro Sánchez, que después de sumar el apoyo del PNV -ya contaba con el de Sumar- aspira a reeditar su mandato.

El pacto incluye la amnistía y casos que Junts considera 'lawfare', concepto que significa 'guerra judicial' o abuso de la justicia contra adversarios políticos. Algo por lo que han arremetido las asociaciones de jueces y fiscales y también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quién considera que atenta contra la "separación de poderes" y anuncia cauces legales.

Otra de las voces críticas contra la amnistía incluida en el acuerdo es la del presidente de Castilla-La Mancha, García-Page, quién no duda en acudir a la justicia.

"Tengan en cuenta una cosa que no es aviso ni amenaza. Si hay que ejercer recurso, lo haré. Si hay que plantear batalla, lo haremos, pero no vamos a pasar por que se haga una relectura de la Constitución", expresaba el socialista, que no está de acuerdo con el pacto de su propio partido. "Yo lo que vi ayer es mucha necesidad, por un lado de gobernar y por otro lado de librarse de la cárcel", añade.

Page rechaza el concepto de amnistía porque considera que es "borrar un delito sin que se haya rendido cuentas", aunque ha advertido de que "peor que borrar el delito es intentar reescribir lo que ha pasado". "Bbasar en la relectura de la historia una solución de convivencia es engañarse", puntualiza.

El presidente autonómico ha querido dejar claro que antepone los intereses de Castilla-La Mancha a los de su partido y ha subrayado que es "imposible", que salga adelante "un proyecto que privilegie fiscal o financieramente" a una parte del país.

Además, ha dejado un hueco para el optimismo porque asegura que en España "sobran resortes" legales, constitucionales y democráticos en España para que las cosas "se terminen reencauzando".

Zapatero apoya a Sánchez

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no ha dudado en salir en defensa de Pedro Sánchez tras el acuerdo alcanzado con Junts. No es la primera vez que Zapatero apoya una de las decisiones del presidente del Gobierno en funciones.

Por otro lado, el expresidente Felipe González consideraba hace unos días, -antes de sellar el acuerdo- que el jefe del Ejecutivo en funciones estaba "a tiempo" de decirle a Carles Puigdemont, "hasta aquí hemos llegado" y ha advertido que la amnistía representa "abrir un melón" cuyas consecuencias "serán peores".

El PP anima a los socialistas "a dar un paso al frente"

Desde el Partido Popular (PP) retan a Emiliano García-Page y a otros socialistas a dar "un paso al frente" porque creen que el acuerdo de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes entra en "una senda muy peligrosa". Así lo afirmaba la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. "De no hacerlo, será tan responsable como el propio Sánchez", añade.

El líder 'popular' de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, también le ha recordado a Page, que antes de hablar de recurrir puede "frenar" la investidura con los votos de sus diputados en el Congreso.

"Cuando García-Page habla de recurrir la amnistía, olvida que puede hacer algo antes de llegar a ese extremo. Tiene los votos de sus diputados para frenar la investidura que implica una amnistía, un referéndum y otras barbaridades. Hay que pasar de las palabras a los hechos", escribe Núñez en su cuenta de 'X' (antiguo Twitter).

Presidentes de PP y PSOE en contra del acuerdo

Presidentes autonómicos del PSOE como Emiliano García-Page y del PP como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno han expresado este viernes su rechazo al contenido de los pactos del PSOE con los independentistas catalanes para hacer posible la reelección de Pedro Sánchez al frente del Gobierno.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, ha apelado a la "serenidad" y al marco constitucional para combatir la "humillación y la infamia" que en su opinión representan los pactos del PSOE para conseguir la investidura.