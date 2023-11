Emiliano García-Page, muy crítico con la condonación de deuda a Cataluña: "Lo que se haga, sea para todos"

El PP pone en marcha su ofensiva contra los acuerdos alcanzados entre el PSOE y los independentistas. Alberto Núñez Feijóo ha mantenido contactos, en las últimas horas, con algunos presidentes autonómicos para compartir impresiones acerca del anuncio de los socialistas de "comprar los votos de ERC con 15.000 millones de euros de todos los españoles".

Las comunidades gobernadas por el PP se revuelven contra lo que consideran "un nuevo atropello de Sánchez". El presidente andaluz, en sus redes sociales, recuerda que "Andalucía está bien gestionada y no necesita que se le perdonen deudas". Por eso Juanma Moreno reclama 17.800 millones de euros, el "equivalente por población a la cesión de Sánchez ante ERC y Junts".

En la misma línea se encuentra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso denuncia que "la Democracia se vende. Sánchez es un peligro para España. El silencio del PSOE convierte a los socialistas de todas las comunidades en independentistas".

El presidente de Castilla y León echa en cara al Gobierno que todos los españoles tengan que pagar el despilfarro de los separatistas. "Una fiesta que va contra España y que solo beneficia a Sánchez y a unos pocos. Pisotea la economía de muchas personas. Regala a los huidos de la justicia el equivalente al presupuesto de Castilla y León un año y 1.200 millones más solo para conseguir seguir en la Moncloa".

Y así sucesivamente. Todos los presidentes autonómicos del PP aseguran que no pueden "aceptar un trato distinto entre ciudadanos que deben ser iguales". También se une a la protesta el presidente asturiano, Adrián Barbón, del PSOE: pide igualdad de trato entre todas las comunidades.

"Lo que se haga, sea para todos"

Emiliano García-Page ha sido otro de los barones socialistas que ha mostrado su desacuerdo con la condonación de deuda a Cataluña. El presidente de Castilla-La Mancha se ha referido al pacto al que han llegado PSOE y ERC para perdonar hasta un 20% del total de la deuda catalana, apuntando a que "lo que se haga, sea para todos".

"Todos tenemos deuda, además abundante, y conviene que el conjunto del país haga un esfuerzo. De manera que el que se quite un 20%, lo que pasa es que tiene que ser a todas las autonomías. Vamos, no tiene que ser, va a ser. Si no lo es a todas, no lo será a ninguna, porque es lo que establece la legislación orgánica del Estado y la financiación de las comunidades autónomas", han sido las palabras de Page.

Asimismo, el dirigente castellanomanchego ha criticado las diferencia en la financiación entre comunidades, señalando que Castilla-La Mancha está "infrafinanciada" mientras que Cataluña está "sobrefinanciada". De ahí que que haya defendido que "parece bien un 20% para todos, pero es que no todos partimos de la misma situación".

"Cataluña, que lo está reclamando, está sobrefinanciada, tiene deuda y es bueno que todo el mundo plantee quitar deuda, hasta ahí vale, porque eso siempre aligera la carga de la mochila, pero la realidad es que está financiada por encima del 100%". Por contra, tal y como ha explicado, Castilla-La Mancha está financiada al 94,8%, es decir, "por debajo de la media": "Si se quita un 20% al conjunto de las autonomías, entiendo que a la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha, que somos las cuatro autonomías objetivamente infrafinanciadas, tendremos que tener una quita algo mayor o al menos un trato para que sea justo".

"Quedamos a la espera de saber qué le entregará a Junts..."

Feijóo seguirá hablando con los representantes del PP en cada comunidad autónoma para "coordinar las acciones que sean pertinentes que garanticen la igualdad entre ciudadanos sean del territorio que sean, y seguirá desde Génova el desarrollo de las vergonzantes negociaciones que está ultimando el PSOE".

"Una vez que a ERC le ha entregado la amnistía, el servicio de Cercanías, 15.000 millones de euros y la posibilidad de hacer un referéndum en Cataluña, quedamos a la espera de saber qué le entregará a Junts y qué ha pactado ya con el PNV y con Bildu", aseguran fuentes del PP.