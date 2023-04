El padre de Yolanda Díaz se une a la lista de Unidas Podemos en A Coruña

Suso Díaz, padre de la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz, cerrará la lista de Podemos, Esquerda Unida y Alianza Verde para las elecciones locales del 28 de mayo en A Coruña. El sindicalista y trabajador de Astano lideró Comisiones Obreras (CCOO) en Galicia y es militante antifranquista. Ahora se incorpora al proyecto encabezado por el candidato a la Alcaldía y exconcejal de Cultura de A Coruña José Manuel Sande.

Sande participó hace unos días en el acto de Sumar en el que Yolanda Díaz anunció que lideraría un proyecto para las próximas elecciones generales. Díaz está muy presente en la actualidad política por su relación cada vez más distante con Unidas Podemos. La lista que cerrará Suso Díaz une a Podemos con Esquerda Unida. Ambas formaciones ya tenían candidatas presentadas, pero han dado un paso a un lado para buscar unidad.

Distancia entre Podemos y Sumar

La presentación de Sumar para las elecciones ha provocado que Podemos y Yolanda Díaz se distancien aún más. La formación morada no acudió a la presentación del proyecto político y la vicepresidenta segunda defendió no tener tutelas. "No soy de nadie", aclaró la también ministra de Trabajo ante las 3.000 personas que acudieron al polideportivo Magariños de Madrid.

Desde el círculo de Podemos, Juan Carlos Monedero reprochó también en Twitter la actitud de Díaz indicando que "es ministra de Unidas Podemos y hoy ha hecho campaña por partidos que compiten contra Unidas Podemos". El exdirigente del partido añadió que eso era "ruido".

Podemos pide unidad a una Yolanda Díaz que "quiere ser Presidenta". El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha insistido en que su intención era llegar a un acuerdo para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo, pero no ha habido unidad y que ahora "es Yolanda la que tiene que decidir si es la candidata de la unidad o no".

Por su parte, la ministra de Trabajo -de momento- solo ha señalado que estará donde haya candidaturas de unidad de la izquierda progresista. Los dos escenarios más complicados son Madrid y Valencia, donde Podemos e Izquierda Unida concurrirán juntos frente a las listas de Más Madrid y Compromís.