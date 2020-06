Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030

El secretario general de Unidas Podemos y a partir de ahora sí, vicepresidente del Gobierno, nació en Madrid el 11 de noviembre de 1978. Su pareja es la hasta ahora portavoz parlamentaria de Podemos y nueva ministra, Irene Montero, con la que tiene tres hijos. Su traslado a un chalé en las afueras de Madrid originó un gran debate. Su nombre coincide con el del fundador del PSOE, y es que sus abuelos militaron en este partido, su padre, Javier Iglesias, en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) e ingresó en prisión en 1973; y su madre, María Luisa Turrión, fue abogada de CCOO.

Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencia Política y de la Administración. Ha dado clase en esa misma universidad.

Comenzó a militar en la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) a los 14 años, organización en la que estuvo hasta los 21. Alternó el activismo con la participación en programas de televisión, por lo que comienza a ser conocido durante las protestas en torno al 15-M. Su discurso se centra denunciar las consecuencias de la crisis de 2008 y en criticar la Transición y a los poderes económicos -la casta-.

Iglesias se queda solo

En 2014 fundó Podemos junto a Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa y Luis Alegre, actualmente fuera de la dirección o incluso del partido. Ese mismo año Podemos se presentó por primera vez a unas elecciones y consiguieron 5 escaños en las elecciones al Parlamento Europeo, en tan solo cuatro meses de desde su creación. El 15 de noviembre de ese mismo año, Pablo Iglesias fue nombrado secretario general de la formación morada.

El salto a la política nacional lo dieron en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 cuando Podemos obtuvo 69 diputados en el Congreso de los Diputados, al sumar a los aliados de las llamadas confluencias. No apoyó la investidura de Pedro Sánchez.

Pablo Iglesias presentó una moción de censura en junio de 2017 contra Mariano Rajoy, pero no salió adelante. Un año más tarde, apoyó la moción de censura de Pedro Sánchez contra el Gobierno del PP, convirtiéndose en el socio de investidura del Gobierno socialista. Negociaron unos presupuestos del Estado que no llegaron a aprobarse y, tras las elecciones del 28-A, Iglesias y Sánchez intentaron otro acuerdo para gobernar. No se pusieron de acuerdo en un largo tira y afloja sobre gobierno de coalición o pacto de gobierno, lo que llevó a un serio distanciamiento entre ellos. Su antiguo amigo y compañero, Íñigo Errejón, se presenta haciéndole la competencia y criticándole por ese desencuentro. Además algunas de las organizaciones territoriales se tratan de desligar del aparato nacional de Podemos.

La repetición de elecciones le merma otra vez representación, se queda con 35 escaños, pero un día después se pone de acuerdo con Pedro Sánchez para formar un gobierno de coalición, ahora sin vetos. El día de la investidura de Sánchez llora de emoción en el Congreso mientras se escuchan los gritos de sus diputados diciendo "sí se puede".