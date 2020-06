La votación de investidura de este martes ha sido la vencida para Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Tras varios años de intentos fallidos, con el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno arranca en nuestro país el primer gobierno de coalición de la democracia.

Una vez la presidenta del Congreso, Meritxell Batet dio por terminada la sesión las bancadas socialistas y de Unidas Podemos se fundieron en un sonoro aplauso acompañado del ya recurrente "sí se puede" de la formación morada.

Es entonces cuando Pablo Iglesias, primero entrega un ramo de rosas a Aina Vidal, diputada de Unidas Podemos, que asistió al pleno pese a estar enferma y al bajar se abraza a Pablo Echenique y rompe a llorar.

Estas lágrimas en el que se rumorea será vicepresidente de Pedro Sánchez han generado muchos comentarios y él mismo las ha explicado en una entrevista en laSexta en El Intermedio.

"Yo soy muy llorón, me emociono fácil y me gusta que sea así. Creo que no hay por qué ocultar las lágrimas cuando uno se emociona eso forma parte de la condición humana y no voy a dejar de ser así" ha dicho Pablo Iglesias.