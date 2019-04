Podemos votará 'no' en la investidura de Sánchez si no es para formar un Gobierno de "progreso"

El secretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual, ha asegurado este miércoles que, tras las negociaciones en paralelo que ha llevado a cabo el PSOE con Ciudadanos por un lado y con la mesa 'a cuatro' por otro, no se pueden fiar de los socialistas. La única forma de "restituir" la confianza es, a su juicio, formar un gobierno de coalición.

"A nosotros nos pasa lo que le pasa a muchos ciudadanos, que no nos fiamos del PSOE, y cada día que pasa de las negociaciones se resalta aún más", ha asegurado el diputado por Sevilla en declaraciones a los medios tras participar en la reunión de la Mesa y portavoces de la Comisión de Fomento, de la que es presidente.

De este modo, Pascual ha criticado que mientras el PSOE se sentaba con Podemos, Izquierda Unida-Unidad Popular y Comprimís en la mesa 'a cuatro', "al mismo tiempo" mantenía "una mesa paralela en la que realmente se estaban llegando a acuerdos", de los que se han enterado por la prensa".

"No nos podemos fiar de ese PSOE. La única forma de haya elementos de confianza suficientes es que nos sentemos en la misma mesa del Consejo de Ministros juntos. Esa es la única fórmula para restituir la confianza y para que podamos creernos que aquellas cosas que ponen en un papel, luego las van a cumplir, porque el PSOE se ha especializado en poner cosas en los papeles y luego no cumplirlas", ha lamentado.

El acuerdo, un "teatro" que a los ciudadanos "les sobra"

Pascual ha reconocido que todavía no ha tenido oportunidad de leer el documento en el que se recogen las medidas del acuerdo de legislatura que este miércoles han firmado los líderes del PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, respectivamente.

No obstante, el dirigente de Podemos ha sentenciado que "sigue siendo parte de un teatro que a los españoles les sobra", porque los diputados de ambas formaciones -90 y 40- no son suficientes para sacar adelante la investidura del candidato socialista.

"Demasiados de nosotros sabemos sumar y restar lo suficientemente bien como para darnos cuenta de que 130 diputados no dan para formar el gobierno. El señor Sánchez tienen que decidirse de una vez", ha exigido, para insistir en que el PSOE "está muy acostumbrado y es un experto en decir una cosas y hacer otras".

A este respecto, Pascual ha avisado de que "no es momento de seguir con esa práctica" porque los españoles lo que necesitan, a su juicio, es un gobierno que atienda las necesidades que tienen, como "acabar con los desahucios o con la violencia machista". "Desde luego, a esto no se responde con un acuerdo con Ciudadanos, con el que no dan los números para gobernar ni para ser investido", ha reiterado.

Podemos no apoyará ni con la abstención un acuerdo con C's

Por todo ello, Pascual ha confirmado que su formación va a votar 'no' en el debate de investidura de Sánchez si no es para formar el gobierno de coalición "de progreso" que propone Podemos. "Cualquier otra posibilidad que pase por un acuerdo con Ciudadanos, que es un partido que ya nos ha dicho que tiene una propuesta económica incompatible con la nuestra, lógicamente requerirá un voto negativo en la Cámara", ha reafirmado.

Al ser preguntado sobre si siguen siendo optimistas respecto a la posibilidad de que el PSOE finalmente acepte su oferta, a pesar del acuerdo ya firmado con Ciudadanos, Pascual ha asegurado que lo que son es "claros" porque, tal y como le trasladó el líder de Podemos, Pablo Iglesias, al Rey, están dispuestos a "formar un gobierno con el PSOE para poder echar a andar las medidas que los ciudadanos están esperando".

"Estamos situados en esa propuesta desde el principio. Queremos llegar a un acuerdo de detalles sobre cómo ponerla en marcha, y creemos que es la única posibilidad que hay", ha insistido el secretario de Organización de Podemos.

En esta misma línea, el diputado por Palma y magistrado en excedencia, Juan Pedro Yllanes, ha lamentado que el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos "no es una buena noticia para los ciudadanos de este país". "No augura un futuro muy prometedor", ha afirmado, tras señalar que no dan las cuentas porque reúne "una mayoría muy precaria".

Además, ha criticado que con este escenario y este "pacto de investidura entre PSOE y Ciudadanos, sin la colaboración de otros grupos, difícilmente se va a poder empezar la legislatura", lo que llevará al escenario no "deseable" de repetir las elecciones, algo que según Yllanes, Podemos no quiere.