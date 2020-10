Pablo Iglesias comparece en el Senado tras el revés judicial en el caso Dina, streaming en directo

Pablo Iglesias comparece hoy en el Senado para explicar su gestión durante la pandemia del coronavirus. El vicepresidente reaparece en la Cámara Alta un día después de que el juez García Castellón haya pedido al Supremo que lo investigue por el 'caso Dina'.

García-Castellón investiga el caso Tándem y en un escrito de 63 folios dice que hay indicios de criminalidad contra Pablo Iglesias. La exposición razonada incluye también a María Gloria Elizo y a los letrados de esta formaciónn Marta Flor Nuñez y Rául Carballedo, así como a la propia ex asesora Dina Bouselhan y Ricardo Dasaferreira.

El vicepresidente segundo ha asegurado este jueves que no concibe que el Supremo admita dicha petición: "Es absolutamente imposible, no va a ocurrir", tan tajante se ha mostrado, que preguntado sobre si lo sabe o lo interpreta responde "interpreto que así va a ser. Sería inconcebible que en una democracia de la UE, en la que es verdad que han ocurrido cosas graves, qué les voy a contar a los catalanes.... Se está planteando que se me investigue a mí porque las cloacas del Estado me investigaron", e insiste: "Los hechos son evidentes".

Sigue aquí en directo online la comparecencia de Pablo Iglesias en el Senado.