Pablo Iglesias, sobre la petición del juez de que lo investigue el Supremo: "Es absolutamente imposible, no va a ocurrir"

Pablo Iglesias ha asegurado que es "absolutamente imposible" que acabe siendo investigado por el Tribunal Supremo por el 'caso Dina'. El vicepresidente segundo del Gobierno se ha pronunciado por primera vez sobre la petición del juez García Castellón para que se le investigue "es evidente para todo el mundo lo que está ocurriendo, es inconcebible".

"Imposible", "inconcebible", así de rotundo se ha mostrado Pablo Iglesias en Rac 1 ante el revés judicial por el caso Dina. "Es absolutamente imposible, no va a ocurrir", tan tajante se ha mostrado, que preguntado sobre si lo sabe o lo interpreta responde "interpreto que así va a ser. Sería inconcebible que en una democracia de la UE, en la que es verdad que han ocurrido cosas graves, qué les voy a contar a los catalanes.... Se está planteando que se me investigue a mí porque las cloacas del Estado me investigaron", e insiste: "Los hechos son evidentes".

"Es imposible, inconcebible, representaría una vulneración del Derecho sin parangón"

Aunque ha evitado pronunciarse directamente sobre ciertas preguntas por ser vicepresidente, "tengo que medir mis palabras", ha augurado que esta petición acabará archivándose. "Es demasiado evidente lo que está ocurriendo con las cloacas en nuestro país, la derecha está dispuesta a usar todo tipo de medios, legales e ilegales para hacer caer este Gobierno".

¿Está el Gobierno trabajando en el indulto a los presos por el procés?

Pablo Iglesias sin decirlo ha insinuado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría estar trabajando en un indulto para los presos del procés. "Quiero ser discreto con esto, para que algunas cosas salgan bien en tiempo y forma hay que trabajar con discreción".