Pablo Iglesias carga contra Isabel Díaz Ayuso: "Parece la candidata de la ultraderecha para las elecciones de Madrid"

El candidato de Unidas Podemos en las elecciones de Madrid, Pablo Iglesias, ha asegurado este lunes que "el fascismo" forma parte "del proyecto de Isabel Díaz Ayuso" y que, a su juicio, la candidata del PP "parece más la candidata de la ultraderecha que Rocío Monasterio". Iglesias ha criticado duramente a Ayuso y ha incidido en su propuesta para las elecciones a la Asamblea de Madrid 2021.

En una entrevista en la Cadena Ser, Iglesias ha acusado al Partido Popular de "normalizar la corrupción y presumir de haberse comprado a diputados de Ciudadanos, de haberle puesto a (Fran Hervías) un despacho al lado de Teodoro García Egea o del desmantelamiento de lo público y su trasvase a manos privadas".

"Lo que llaman libertad es volver a los privilegios. Eso es el PP. Es algo en Ayuso evidente. Los datos en Madrid (del coronavirus) son tan escandalosos porque para ellos la pandemia es una oportunidad para hacer caer al gobierno del PSOE, para ellos es un dispositivo de resistencia a lo que votaron los españoles en las generales. Quieren seguir destruyendo lo público para convertir a Madrid en algo distinto a la democracia. El PP no se puede ir de rositas. Vox es una escisión del Partido Popular", ha recalcado.

Pablo Iglesias no asistirá a más debates con Vox

El líder de Podemos en Madrid ha asegurado que ve difícil pueda volver a sentarse en un debate de las elecciones de Madrid con Vox porque "si una organización fascista te llama rata o asesino es difícil decir sí". "Si nosotros dejamos que los términos del debate los fije el 'trumpismo' de Ayuso y Vox al final no hay debate. Si nos sentamos con ellos hablas del insulto, mentira, del siguiente bulo. Creo que hay proteger la democracia de la dinámica trumpista", considera.

"Si usted quiere sentarse en un debate tiene que haber unas reglas, no se puede decir que el Gobierno de coalición es equiparable con la dictadura o que es peor gobierno en 80 años. Eso no es aceptable, es necesario que la democracia se defienda ante la intolerancia. Hace dos años no eran tan salvajes como ahora porque van atravesando líneas rojas que te terminan mandándote balas a caso. Eso un sociedad democrática no se puede consentir", ha apuntado.