Pablo Iglesias anuncia un decreto urgente para prohibir los desahucios

El vicepresidente segundo para Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha anunciado en el Congreso un próximo decreto que prohibirá los desahucios sin solución habitacional. Estará aprobado en 15 días. Unidas Podemos ha reclamado esta medida y llegó a presentar una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del estado 2021 junto con ERC y Bildu, lo que motivó un nuevo enfrentamiento con la parte socialista del Gobierno. La enmienda fue rechazada en la comisión que debate el proyecto, con los votos del PSOE.

Discrepancias

Iglesias ha explicado que desde su departamento se sigue trabajando "para acabar con todos los desahucios durante esta emergencia" y ha reconocido que se están produciendo lanzamientos durante esta segunda ola de pandemia. El actual decreto que regula esta medida "no tiene capacidad de frenar" todos los desahucios, por lo que, según ha indicado, el Gobierno está preparando una medida para "evitar los desahucios sin alternativas habitacionales de las personas vulnerables". "Espero que no tardemos más de dos semanas", ha señalado. En su intervención, Iglesias ha abogado por "seguir consolidando" en España "una cultura de la coalición" que, aunque sitúa al Ejecutivo "ante debates y situaciones que no se producirán con gobiernos de partido único", sí que conlleva "resultados positivos", como esta medida.

Negociando con Ábalos

En concreto, ha indicado que la vicepresidencia segunda que él lidera, está trabajando en esta materia con el Ministerio de Transportes. Movilidad y Agenda Urbana, que dirige el socialista José Luis Ábalos. "A veces la discrepancia y las diferencias conllevan medidas positivas para la gente y creo que esto es algo que hay que poner en valor", ha apuntado. Ahora, a tenor del anuncio de Iglesias, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría aceptado adelantar esta medida, aunque sea fuera de los presupuestos, pero coincidiendo con su debate.