Pablo Echenique: "No me atrevería a dar consejos a Felipe VI pero creo que mucha gente piensa que debe pronunciarse"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha pedido al rey Felipe VI que se pronuncie por las últimas informaciones que han salido sobre su padre don Juan Carlos I. "No me atrevería dar consejos a Felipe VI pero sí creo que mucha gente piensa que debería pronunciarse", sostiene Echenique.

"No me atrevo a dar opinión personal pero sí creo que esa opinión está bastante extendida. Paradójicamente todo el mundo se está dando cuenta que no somos las fuerzas republicanas quienes estamos trabajando con mayor intensidad en acercar ese horizonte republicano", ha apuntado este viernes en la edición telemática de hoy del evento informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

El portavoz de Podemos ha defendido unos "valores republicanos" que van más allá del modelo de Estado, pero reconoció que "es difícil" que en esta legislatura se inicie una reforma constitucional hacia ese horizonte. "Esto es una manera republicana de entender como tiene que funcionar un país para que todo el mundo pueda tener una vida digna", sentenció.

Además, Echenique diagnosticó que, para resolver el reto territorial, los apoyos de la monarquía en Cataluña y el País Vasco "son muy exiguos"; que la Familia Real "difícilmente puede representar" la justicia fiscal; identificó con ella a los sectores económicos más "especulativos y rentistas" que han sido a su juicio "tradicionalmente representados" por el Rey; y denunció que el título constitucional sobre la Corona es "abiertamente discriminatorio".