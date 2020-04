Pablo Casado a Pedro Sánchez, sobre el coronavirus: "Lo primero para salir de la crisis es decirle la verdad a los españoles y usted no lo hace"

Comienza la sesión de control en el Congreso de los Diputados donde la oposición preguntará al Gobierno sobre su gestión durante la crisis sanitaria por el coronavirus.

La sesión ha comenzado con las palabras del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde ha señalado que "lo primero que hay que hacer para salir de la crisis es decirle la verdad a los españoles y usted no lo hace".

A esto, Sánchez le ha criticado que algunas de sus palabras no forman parte del punto que iba a tratar en la sesión y ha señalado que Casado "ocupa el tiempo en criticarnos y no en informarse sobre las medidas" y ha señalado que "esta crisis no será excusa para recortar el estado de bienestar".

Íñigo Errejón

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha preguntado al presidente del Gobierno que qué medidas va a tomar el Gobierno en materia de ayudas y avales al sector privado, a lo que Sánchez ha respondido que "se ha creado una triple red de escudo social para empresas y autónomos, proteger a los trabajadores con los ERTE y con prestaciones a autónomos o de desempleo para trabajadores que no las tenían, red de seguridad para las familias con medidas para paliar estas situaciones de precariedad. Tenemos pendiente la tarea del ingreso mínimo vital".