Otegi asegura que "no hay Gobierno PSOE-Podemos" sin las fuerzas de izquierdas que quieren "marcharse" de España

Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, ha remarcado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dejan ver que "no hay Gobierno de progreso en el Estado español, si los que nos queremos marchar del Estado español y además somos de izquierdas, no lo sostenemos". Otegi ha defendido el acuerdo presupuestario logrado por el soporte de su formación, asegurando que "beneficia a las clases populares".

Según la entrevista de Europa Press, el coordinador de EH Bildu ha negado que haya habido un cambio de 'Presupuestos por presos' y ha detallado que el pacto con el Ejecutivo de Pedro Sánchez está "explicitado" con "luz y taquígrafos". A raíz de este acuerdo, las fuerzas de oposición como PP, Cs y VOX han cargado todos sus reproches. Han opinado que el Ejecutivo ha cedido al "chantaje" de EH Bildu. Antes estos, Otegi ha respondido diciendo que estos "tratan de buscar una estrategia de grandes titulares, que tensione a la gente, que persigue un clima emocional, y hacer pensar con las tripas y no con la cabeza".

Fuerzas independentistas de izquierda

"Sin vascos y catalanes independentistas de izquierda, no hay Gobierno PSOE-Podemos en el Estado y eso nos ofrece la posibilidad de negociar cosas", ha sentenciado. Además, Otegi también ha afirmado que "los procesos independentistas no se frenan con el Código Penal". "Se parará una vez, pero no se va a parar siempre", ha concluido, pidiendo que se haga bien el debate sobre la malversación.

El coordinador de EH Bildu ha insistido: "El Gobierno se ha sostenido durante tres años en lo que nosotros llamamos 'bloque de izquierda plurinacional', fundamentalmente EH Bildu, ERC, Podemos y el PSOE, con el concurso del PNV y a veces del BNG". "Se da la gran paradoja" que el Ejecutivo necesita apoyos independentistas para asegurar un gobierno de progreso.

Otegi también ha confiado que algún día se pueda lograr un "un programa de mínimos para defender conjuntamente los intereses de los ciudadanos vasco-navarros en el Congreso", pero asegura que todavía no hay "madurez política suficiente".