La oposición critica la credibilidad del CIS mientras que el PSOE respalda a Tezanos

Los grupos de la oposición han criticado la falta de credibilidad que ven en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), mientras que el diputado del PSOE, Rafael Simancas, ha defendido su prestigio y que ahora ofrece los datos de intención de voto "desnudos" sin ninguna "cocina".

En su intervención durante la comparecencia del presidente del CIS, José Félix Tezanos, en la Comisión de Presupuestos del Congreso, los partidos también han coincidido en pedirle explicaciones por el incremento de un 30% del dinero que tiene para este año, hasta los 11,4 millones de euros.

El diputado del PP, Víctor Píriz, ha acusado a Tezanos de "arrastrar la credibilidad" del CIS al ponerlo al servicio de su partido, el PSOE, y convertir en "el hazmerreír" una institución que antes era una de las más fiables. Píriz ha asegurado que es "más fácil" acertar al Euromillones, la Primitiva o la Quiniela que con una encuesta del CIS porque está influida por la "parcialidad" de su presidente.

"Saquen sus manos de la tablas del CIS, dejen de manipular la opinión de los españoles", ha acabado reclamando al Gobierno, tras acusar a Tezanos de haber "abierto en canal" esta institución y ponerla al servicio de la posverdad.

Para el diputado de Ciudadanos, Raúl Ramírez, parece que el "amiguismo" del Gobierno al nombrar a Tezanos no se ha quedado ahí. Ha criticado el aumento de presupuesto, mientras la institución ha perdido "prestigio" y se aleja cada vez más del resto de empresas encuestadoras. Ramírez ha justificado que no es que a su partido no le guste el mensaje que ofrecen estas encuestas, sino que rechaza los "dedazos" como el que cree que supone el nombramiento de Tezanos.

También el diputado de Unidos Podemos, Joan Mena, ha reprochado que el aumento de presupuestos para el CIS ha ido acompañado del "incremento de críticas" e incluso el "cuestionamiento académico" de sus encuestas. Y se ha preguntado por qué no hay preguntas sobre el Jefatura del Estado desde 2015. "No nos gustaría pensar que se usa el CIS para proteger a la Casa Real", ha advertido, tras recordar que en 2013 hubo un mínimo histórico en su valoración con un 3,8 de nota.

Simancas ha replicado que el problema de algunos partidos "no está en las encuestas sino en los votos. Perdieron en Andalucía, van a perder en España y eso no hay 'cocina' que lo resuelva" y ha valorado que, por fin, Tezanos tenga oportunidad de responder en el Congreso a "tanta falsedad y ofensa". El diputado socialista ha defendido que el CIS ofrece "lo más transparente y lo más honesto" y ha criticado que la derecha reclama "más cocina" frente a los "datos desnudos" que da el centro de investigaciones. Además, ha negado que haya cambios en los métodos utilizados, sino que ahora se publican los datos de intención directa de voto, lo que responde la gente, sin ningún sistema de proyección.