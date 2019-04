Oltra propone que la Presidencia de la Generalitat sea para Ximo Puig

El candidato socialista, Ximo Puig, será el próximo presidente de la Generalitat valenciana para la que Mònica Oltra (Compromís) se perfila como vicepresidenta y portavoz de un Consell sin presencia de Podemos, que finalmente ha rechazado participar en el gobierno.

Sobre estas bases, junto a una propuesta de Consell paritario con diez miembros planteada por Compromís, se ha comenzado a diseñar el nuevo Ejecutivo de la Comunidad Valenciana. La candidata de Compromís ha comparecido en rueda de prensa para informar sobre su propuesta para el próximo Consell, un Gobierno repartido entre PSPV (cuatro consellerias), Compromís (otras cuatro) y Podemos (dos), que deberá ser, ha dicho, "mestizo", es decir, que el conseller no nombrará al resto del organigrama sino que se trabajará desde "la cooperación y la coralidad".

Poco después, Puig ha agradecido el apoyo de Oltra, ha afirmado que en ese Consell la vicepresidenta, en referencia a la candidata de Compromís, tendrá "un papel muy relevante" y ha anunciado que propondrá a esa coalición y al resto de grupos acortar los plazos para que su investidura sea "lo más pronto posible".

El candidato socialista ha calificado de "interesante" y "buen inicio para empezar a hablar" la propuesta "abierta" hecha por Oltra y ha subrayado su intención de configurar un Gobierno de "mentalidad absolutamente partidista". Puig ha advertido de que las negociaciones sobre la composición del futuro gobierno "no pueden ser un juego de nombres de consellerias", y ha mostrado el "máximo respeto" a la decisión de Podemos, "sea cual sea", de formar o no parte del Consell.

Además, ha admitido que tienen que "mejorar la cultura de los gobiernos de coalición" y ha reclamado que el futuro Consell se base sobre todo en "la lealtad", donde puede haber "desencuentros" pero igual que ocurre, a su juicio, en ejecutivos "monocolor".

Por su parte, el secretario general de Podemos, Antonio Montiel, ha asegurado que su partido no formará parte "ni directa ni indirectamente" del nuevo Consell, ya que aunque se consideran "parte del cambio", no van a ser "parte del Gobierno", y desde su partido se ha informado de que no acudirán a la reunión entre PSPV y Compromís.

Desde las filas del PP, la coordinadora general, Isabel Bonig, ha advertido de que si finalmente el socialista Ximo Puig es presidente, "lo será maniatado por los radicales de Compromís y Podemos" y estará sometido "a las órdenes de Oltra". "Sabíamos que Mònica Oltra es una antisistema que se aprovecha del sistema para alcanzar sus aspiraciones personales. Sabíamos que Antonio Montiel representa a un partido que ve en la Venezuela de Chávez y Maduro su modelo ideal de sociedad. Ahora sabemos también que Ximo Puig se siente cómodo haciéndoles el juego a los antisistema y a los bolivarianos", ha criticado.

En este mismo sentido se ha pronunciado la portavoz del Consell en funciones, María José Catalá, quien ha dicho que Puig puede presidir formalmente la Generalitat pero "todo parece indicar" que Oltra será "la presidenta real". Para la líder de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, Carolina Punset, "el acuerdo que ha firmado el tripartito no solucionará el principal problema de los valencianos, que es el paro", y lo único que conseguirá es "un aumento desmesurado del gasto público y del déficit".