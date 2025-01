El novio de Ayuso, citado a declarar por dos presuntos delitos fiscales el 24 de febrero

La pareja de Isabel Díaz Ayuso ha sido citado por la jueza Inmaculada Iglesias el 24 de febrero. Tendrá que declarar en calidad de investigado por la presunta comisión de dos delitos fiscales y falsedad documental, tras cuatro aplazamientos. La magistrada suspendió la pasada semana la cuarta comparecencia del empresario. Alberto González Amador no ha declarado de momento desde que se abrió la investigación en marzo del año pasado.

Se le investiga por un presunto fraude a Hacienda de 350.961 euros entre 2020 y 2021. La Fiscalía solicitó a Inmaculada Iglesias que citase a la pareja de Ayuso "sin más demora" al estar próximo a agotarse el plazo de instrucción, en marzo. Pero la petición instaba a tomarle declaración como investigado antes del viaje profesional que alegó que iba a realizar a Estados Unidos y México -del 4 al 12 de febrero-, con el que justificó porqué no podía declarar el día 7, cuando estaba citado por última vez. La magistrada ha acordado citarle a su regreso a España.

La citación no afecta a la petición de las acusaciones y de la Fiscalía de que se le investigue además por un delito de corrupción en los negocios por el presunto pago de un comisión de medio millón de euros a la esposa del presidente de Quirón Prevención SL. Esto está pendiente de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso que interpuso el novio de Isabel Díaz Ayuso en contra de la apertura de esa nueva parte de la investigación. Así lo han confirmado fuentes consultadas por EFE.

Falta saber si el empresario vuelve a solicitar la suspensión, ya que en la última ocasión no solo alegó el viaje y que su abogado tenía un señalamiento judicial previo, sino que volvió a insistir en que no debía declarar hasta que la Audiencia resolviese su recurso contra la ampliación de la investigación. La magistrada pidió opinión a las acusaciones sobre su reclamación de no declarar hasta la resolución de la Audiencia y para que informen si debe prorrogar la instrucción de la causa principal.

Las razones de la última suspensión

El motivo de la última suspensión de su declaración se debió a que existía un señalamiento previo para ese mismo día en el Juzgado de Primera Instancia número 46, y al tener previsto el novio de Ayuso un viaje profesional programado previamente al señalamiento entre los días 4 y 12 de febrero.

La instructora había acordado llamar a declarar ese día a Alberto González, novio de la presidenta de Madrid, junto al resto de investigados en el procedimiento judicial, al estimar un recurso de la acusación popular conformado por el PSOE y Más Madrid. Esta citación se produjo después de que la Fiscalía de Madrid solicitara a la jueza que tomara ya declaración, al agotarse la instrucción el próximo mes de marzo.

