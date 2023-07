Noticias de hoy, lunes 24 de julio de 2023

La resaca electoral de este 23J marca la jornada de hoy, lunes 24 de julio. Además, la incidencia de los trenes Valencia-Madrid que dejó a muchos pasajeros sin votar.

Elecciones generales 2023

El PP de Feijóo ha ganado las elecciones generales de este 23J. Los populares no vencían en unas generales desde 2016. Aunque se impone, no logra la mayoría que buscaba y apenas tiene opciones de gobernar ante el retroceso de Vox. Por su parte, el PSOE no solo resiste sino que mejora los resultados de 2019. Podrá intentar repetir un gobierno de coalición que sería con Sumar, aunque dependería de los independentistas. Las posibilidades de que Sánchez siga en Moncloa quedan en manos de Junts, el partido de Puigdemont.

Una incidencia deja a muchos pasajeros sin votar

El incidente más grave del 23J por el que muchos se quedaron sin votar es este. Son casi 14.000 personas afectadas por lo que pasó en las vías del AVE en Valencia.

Una incidencia en un túnel provocó la suspensión de algunos trayectos con destino Madrid. Algunos viajaban solo para votar en las elecciones, mientras que otros tenían que coger vuelos en el aeropuerto. Renfe les ofreció transportes alternativos, aunque muchos no llegaron a tiempo para votar en las generales.