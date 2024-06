Noticias de hoy, jueves 20 de junio de 2024

La encuesta del CIS de junio, la vuelta a la carga de Milei contra Sánchez o la detención a un terrorista del Estado Islámico en plena Eurocopa, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 20 de junio de 2024

El Palacio Real abre sus puertas a los ciudadanos

Siguen los eventos por el décimo aniversario del reinado de Felipe VI. El Palacio Real ha abierto sus puertas a los ciudadanos, que se han sorprendido cuando los reyes se han acercado para saludarles. Otra novedad: la Casa Real ya tiene su propio perfil de Instagram.

El CIS vuelve a dar como ganador al PSOE en unas supuestas elecciones generales

En caso de que se celebrasen unas elecciones generales, el PSOE volvería a ganarlas con el 31,7% de los votos, un punto por delante del Partido Popular. Así lo ha vaticinado la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de junio.

Milei vuelve a cargar contra Sánchez

El presidente argentino vuelve a España este viernes para recibir la medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Será entregada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Mientras, desde Argentina ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez llamándole una vez más "cobarde".

La policía alemana detiene en plena Eurocopa a un presunto terrorista del EI

Se dispara la firma de hipotecas en abril un 28%. Se vende todo, todas las viviendas, a pesar de los precios. Y no solo eso sino que los pisos anunciados vuelan.

Josep Rull convocará un pleno de investidura para el 26 de junio

La cuenta atrás ya se ha puesto en marcha Cataluña. El presidente del Parlament, Josep Rull, convocará un pleno para el 26 de junio. Anunciará que no hay de momento candidato para la investidura porque han declinado presentarse. Si la situación no cambia, si no hay pacto de gobernabilidad antes del 26 de agosto, se repetirán las elecciones el domingo 13 de octubre

El violador de Igualada niega la agresión sexual y asegura que consumió drogas y alcohol aquella noche

En Barcelona entra en su recta final el juicio por la brutal violación a una chica de 16 años en Igualada. El último en declarar ha sido el acusado. Lo ha hecho para decir que no recuerda los hechos.

Situación complicada en los centros sanitarios por el Covid

La situación en los centros sanitarios se complica además con los casos de Covid. Son más leves, pero se han duplicado en dos semanas.

