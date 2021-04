Noticias de España hoy martes 13 de abril de 2021

Las vacunas contra el coronavirus no logran evitar la cuarta ola en España, a pesar del buen ritmo de vacunación actual se ha incrementado la incidencia. Consulta a continuación las últimas noticias de hoy en España.

Las vacunas no logran evitar la cuarta ola

Habrá cuarta ola pero se espera que tenga menos impacto y eso será gracias a las vacunas. España ha recibido más de un millón de dosis de Pfizer y mañana, con la llegada de los primeros viales de Janssen, se dará el empujón definitivo. Esa vacuna se utilizará para las personas de entre 70 y 79 años.

Los contagios vuelven a subir

El recuento de este último fin de semana nos deja más de 22.700 nuevos contagios y 197 fallecidos. Sube también la incidencia media, está ya en casi 200. Seguimos en nivel de "riesgo alto". Y preocupa que las UCIS siguen recibiendo pacientes, ahora la media en España es de un 21% de ocupación.

Muchas multas por incumplir las normas sanitarias siguen sin cobrarse

No cumplir con las restricciones sanitarias, no llevar mascarilla, saltarse un cierre perimetral o participar en una fiesta ilegal lleva consigo una multa. El problema es que, después, las administraciones no dan abasto para gestionarlas o cobrarlas. En Cataluña, por ejemplo, solo se han cobrado el 1%.