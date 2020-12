Noticias de España hoy domingo 13 de diciembre de 2020

Este domingo se confirma el cambio de tendencia de la pandemia de coronavirus en España con una curva que vuelve a crecer. Consulta a continuación las últimas noticias de hoy en España.

Cambia la tendencia del coronavirus

Como sucede cada domingo, los datos muestran un descenso respecto a los de ayer, pero ese descenso es sólo aparente. Lo cierto es que este fin de semana ha cambiado la tendencia y la curva de contagios vuelve a crecer. Los datos están por encima los del domingo pasado. Navarra, por ejemplo, hoy notifica 93 contagios son 27 más que la pasada semana. Aragón con 189 nuevos casos, 11 más que el pasado domingo. Galicia 373, 96 más. Baleares 317, 173 más. Cataluña 1213, son 423 más que la semana pasada.

Los síntomas de la segunda dosis de la vacuna

Una enfermera estadounidense relata su experiencia como voluntaria de la vacuna contra la covid-19 de Pfizer y cuenta los diferentes síntomas tras la primera y segunda dosis. Estos son los síntomas más comunes.

Primera entrevista de Rodrigo Rato fuera de prisión

Primera entrevista de Rodrigo Rato desde que fue encarcelado. El diario 'La Razón' publica una conversación con el ex vicepresidente del Gobierno y ex director del FMI en el que muestra su preocupación por la actual situación política y económica por el exceso de deuda y de regulaciones que -en su opinión- existe en España. Afirma que cuando él dirigía Bankia no se alcanzó una fusión porque hubo quien incumplió los acuerdos firmados.