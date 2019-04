Nicolás Maduro insiste en sus ataques contra Mariano Rajoy y Antena 3 Noticias

El presidente del Venezuela ha continuado con los ataques contra Antena 3, "aquí no hay trabajo esclavo, empleo esclavo, como hay en España por ejemplo. Mi colega Rajoy ha impuesto un nuevo esclavismo para la juventud trabajadora. Que alguien lo niegue. En Espejo Público, por ejemplo, en Antena 3, no podrían negarlo".

Hace tiempo que Antena 3 Noticias le ha solicitado formalmente una entrevista a Maduro y todavía no ha habido respuesta. La cadena ha preferido que le respondan algunos de los venezolanos que se han visto obligados a venir a España. Hay cerca de 200.000. Ellos no piensan lo mismo que Maduro.

José Manuel y su hijo José Alberto salieron de Venezuela hace tres meses buscando una vida mejor, y dicen que la han encontrado en España. José Manuel, como la mayoría, tenía dos trabajos para poder comer. "Las condiciones con las que trabaja un maestro con su salario es casi imposible para poder sobrevivir. Suele ganar entre 11.000 y 15.000 bolívares eso es entre 11 y 15 euros mensuales", dice el padre.

Y en Venezuela el precio medio de la cesta de la compra está en 170 euros. Aunque los problemas no acaban aquí: la escasez de productos básicos, también de medicinas, provoca colas kilométricas en los supermercados. "Hay escasez de leche, pollo o jabón para lavarse", dice José Manuel quien añade que "hacía más de tres años que no comíamos lentejas. Vinimos a comerlas a España. El papel higiénico volvimos a tenerlo acá, allá no teníamos".

La devaluación del bolívar es galopante, tanto que las cifras marean. El Fondo Monetario Internacional prevé que los precios se multipliquen por ocho en 2016 y calcula una inflación del 2.200% para el año 2017.

"La gente está brava por toda la situación. No se encuentra nada. La gente se mata en las colas, se dan golpes", dice Dubis aludiendo al motivo por el que viajó de Venezuela a Tenerife con su familia. En Caracas trabajaba en un banco, pero ganaba tan poco que dejó de ir. "No valía la pena lo que trabajabas para pagar y comprar todas la cosas de la cesta básica prácticamente", asegura.

La presión internacional acorrala a Nicolás Maduro. Este miércoles, el prestigioso diario The Washington Post pide la intervención política del resto de los países americanos ante la situación desesperada que vive Venezuela. Un país, asegura, a punto de explotar.