Munar asegura que los otros acusados se han puesto de acuerdo para "mentir" en su contra

La expresidenta del Consell de Mallorca y de Unió Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar, ha afirmado que los acusados en el 'caso Maquillaje' que la incriminan se pusieron de acuerdo para "mentir" a la hora de declarar y ha achacado a la "presión de la Fiscalía" las acusaciones de Miquel Nadal.

"Cuando decidieron mentir todos y ponerse de acuerdo en las mentiras para venir a declarar tampoco me avisaron", ha dicho durante la tercera jornada del juicio del 'caso Maquillaje', en el que se enfrenta a una petición fiscal de 6 años de cárcel por conceder dos subvenciones a una productora supuestamente de su propiedad.

La también expresidenta del Parlament balear ha considerado que los acusados que la implican en estas irregularidades (el testaferro de Nadal y tres socios de la productora) "ahora se iluminan de pronto" y la señalan, cuando ella no supo de la productora hasta 2008, cuatro años después de su supuesta venta a testaferros de Munar y Nadal y de las subvenciones que le concedió el Consell.

La acusada ha considerado que la incriminación del testaferro confeso de Nadal en la compra, Miguel Sard, responde a que quiere "estar bien con la Fiscalía y que le rebajen las penas". "¿No tuvo noticia de que el partido Unió Mallorquina adquirió participaciones en Vídeo U?", le ha preguntado el fiscal Juan Carrau, a lo que ha contestado: "En absoluto. Ni yo ni toda Mallorca, porque en esta isla lo que no se hace se sabe y muchas veces se publica, y nadie nunca había oído hablar de ninguna relación de Unió Mallorquina con Vídeo U".

"Vídeo U era del señor Miquel Oliver (uno de sus socios acusado en el juicio) y del Partido Socialista, y lo sabía todo el mundo. Yo no he oído nunca a nadie hablar de una relación de Vídeo U con Unió Mallorquina hasta ahora", ha añadido. Ha indicado que nunca se le hubiera ocurrido que UM quisiera tener una televisión afín y que compraran las acciones de Vídeo U para optar a un canal de TDT, tal y como afirmaron varios acusados. "Unió Mallorquina no hizo ningún movimiento, ni se habló nunca en la ejecutiva ni en el consejo político", ha dicho al respecto.

En cuanto a la declaración de Nadal ante el Juzgado afirmando que ella le dio el dinero (300.000 euros) para comprar la productora, ha opinado que se pudo deber "a la presión de la Fiscalía" y a que sus relaciones se habían deteriorado cuando ella decidió dejar la política.

Los días previos a su declaración, ha indicado Munar, se publicó en la prensa que Nadal podría ir a prisión preventiva de no cooperar y el día anterior el exvicepresidente estaba "muy presionado, muy preocupado". "Pero no me dijo que iba a decir eso", ha añadido respecto a la comparecencia de Nadal, que declarará en el juicio tras un receso y después de que Munar conteste a las preguntas de las defensas.

Otro de los motivos de las palabras incriminatorias de Nadal podría ser, según Munar, que sus relaciones "se deterioraron" cuando ella anunció que dejaría la política y que había una pugna para ver quién la sucedía. "Nadal se enfadó por no ser el alcalde de Palma (en 2007) y me culpaba a mí", ha dicho Munar, quien no ha querido sin embargo hablar de "venganza", sino de que "no estaba contento" con ella.

Respecto a las subvenciones otorgadas a la productora para elaborar un programa de radio que se sospecha no se hizo, Munar ha dicho que no supo de ella a pesar de que firmó su modificación de crédito, lo que ha achacado a que firma muchos de estos documentos. "No puedo saber todas las subvenciones que hay", ha argumentado. Además, ha dicho que era el departamento de Nadal el que tomaba las decisiones relacionadas con comunicación.

La sección segunda de la Audiencia de Palma acoge desde el pasado lunes este juicio, en el que Munar se enfrenta a una petición fiscal de 6 años de cárcel por una pieza del 'caso Maquillaje' sobre el supuesto desvío de 240.000 euros a empresas audiovisuales cuando presidía el Consell mallorquín.