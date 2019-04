Multitudinaria manifestación en Zaragoza en defensa de la educación concertada

Miles de personas se han manifestado en las calles de Zaragoza para protestar contra el cierre de aulas en la educación concertada que planea el Gobierno de Aragón.

La Delegación del Gobierno en Aragón ha cifrado en 30.000 los participantes en esta manifestación, convocada por Escuelas Católicas de Aragón, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE-Aragón), la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón (Fecaparagón), la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (Fsie) y USO.

Familias, docentes, representantes de la patronal, del PP, de Ciudadanos y del PAR han tomado parte en la protesta, en la que se ha reclamado la libertad de poder elegir el colegio y el tipo de educación que cada progenitor quiere para sus hijos. La queja común de los líderes de las patronales ha sido la falta de disposición a negociar por parte del Gobierno de Aragón y cerrar las aulas de forma planificada.

El secretario general de Fisie-Aragón, Miguel Malla, ha reconocido que "no hay niños para todas las aulas" y que "habrá que cerrar porque no hay demanda" pero "no de esta forma", porque "se saltan la ley", cuando el Tribunal Supremo ya advirtió al Gobierno de Aragón de que ambas enseñanzas son complementarias.

Por eso, el secretario general de Fisie-Aragón espera que esta manifestación sirva para que, de cara a la reunión de mañana de la comisión de conciertos "se lo piensen y vean la posibilidad de preparar una planificación no a dictado sino lógica y manteniendo la libertad de los padres a poder elegir centro".

Por su parte, el secretario autonómico de Escuelas Católicas en Aragón, José Luis Sampériz, cree que "no hay motivo para reducir unidades" si bien ha admitido que con la administración no han logrado "ningún entendimiento" y tampoco se ha atrevido a prever cuántas serán las unidades afectadas por el acuerdo PSOE-Podemos.

El presidente de CECE-Aragón, José María Marín Velázquez, ha manifestado su tristeza por haber llegado a este extremo porque hasta la fecha "había habido un entendimiento entre la administración y las escuelas concertadas" y este cambio de criterio "ha sido una sorpresa" que "no tenía ningún fundamento".

De "atentado" contra la libertad de enseñanza ha calificado el acuerdo el presidente de Cecapa Aragón, Miguel Ángel García Vera, quien ha incidido en que el sistema educativo aragonés "pivota" sobre dos columnas, una es la escuela de titularidad pública, formado por las dos redes, la pública y concertada, y lo privado.