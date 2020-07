El movimiento 15-M, protagonista de las portadas de medios internacionales

La manifestación que reunió a más de 24.000 personas este viernes en la Puerta del Sol y los diferentes actos en otras ciudades del país se han hecho hueco en las portadas de los principales diarios internacionales. Además, según ha comunicado el New York Times, el término 'Spain' ha sido el más buscado en su web en las últimas 24 horas.

El diario Huffington Post dedica buena parte de su portada a una galería con imágenes del inicio de la jornada de reflexión y titula "Decenas de miles llenan las calles por la falta de trabajo" y explica "Decenas de miles de españoles protestaron furiosos por el desempleo por sexto día consecutivo en ciudades de todo el país,mientras que el Gobierno parecía poco dispuesto a hacer cumplir la prohibición de las manifestaciones por temor a enfrentamientos".

El periódico argentino 'Clarín' en su edición digital abre con "Los "indignados" desafían la veda electoral y mantienen las protestas en España". El diario francés 'Le monde' explica "En España, el movimiento del 15 de mayo es una respuesta de la sociedad". La página web de la BBC también dedica una parte importante de su portada al "España: Los manifestantes desafían la prohibición del Gobierno".

El término más buscado

'Spain' ha sido la palabra más buscada en la edición 'online' del periódico estadounidense 'The New York Times' durante las últimas 24 horas, por encima de otros asuntos de actualidad como el escándalo del ex director del FMI Dominique Strauss-Kahn o el del actor y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger.

Las protestas que invaden España desde el pasado domingo bajo el denominado movimiento 15-M han ocupado durante toda la semana lugares destacados en los periódicos de todo el mundo y, en el caso de la edición en Internet del diario 'The New York Times', 'Spain' ocupa el lugar de las palabras más buscadas durante las últimas 24 horas.

Por debajo de España ocupan el segundo lugar de los más buscados Strauss-Kahn, que abandonó ayer la prisión acusado de siete cargos de agresión sexual, y el actor Arnold Schwarzenegger, que ha ocupado durante los últimos días un lugar destacado de la actualidad debido a la confesión de que tuvo un hijo fuera del matrimonio hace diez años.

Entre las 50 primeras más palabras más buscadas en la página web del diario estadounidense también aparece en el puesto 17 'Spanish revolution', uno de los 'hastag' con los que se conoce a las protestas españolas en 'twitter', y Madrid en el lugar 28.

'The New York Times' ya ha dedicado atención en su edición impresa durante los últimos días al movimiento de protesta surgido en España y, además de llevar una foto de la Puerta del Sol a la portada del diario, incluyó un artículo atribuyendo las protestas a la "corrupción de los partidos políticos", poniendo como ejemplo el caso del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, al que llega incluso a comparar con el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi.

En el artículo, 'The New York Times' explica que ante las elecciones del próximo domingo en más de 8.000 ayuntamientos y en 13 de las 17 comunidades autónomas, "miles de personas, la mayoría de ellas jóvenes, han tomado las calles en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades esta semana exigiendo el fin de la supuesta permanente corrupción en los partidos políticos".