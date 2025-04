Montoro desdeña la Operación Cataluña: "La única operación en la que participé fue en el rescate de Cataluña"

Algo más de tres horas es lo que ha durado la comisión celebrada hoy en el congreso en la que se investiga la denominada 'Operación Cataluña'. El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha negado la existencia de esta operación y ha reprochado a los grupos la petición de su comparecencia por carecer, asegura, de pruebas contra él.

El tono ha sido llamativo, no solo por lo bronco también por lo irónico. Montoro ha acusado a los grupos de no tener "nada" en su contra y de haberle llamado por un mero interés partidista. "¿Para esto me llaman?" ha repetido en varias ocasiones.

Desde los partidos independentistas y desde el PSOE le han acusado de ser "el arquitecto de una operación ilegal", el "engranaje imprescindible para perseguir al adversario político" y un "prófugo de la justicia". Acusaciones que el exministro ha devuelto una por una.

En un tono jocoso e irónico, Montoro les ha retado a "presentar pruebas" e incluso a acudir a los tribunales. "Vaya a los tribunales con pruebas, que tienen todo el ministerio a su disposición", ha reprochado al portavoz del PSOE, Manuel Arribas .

El tono ha subido por momentos, con llamadas a la calma por parte del presidente de la comisión e incluso la amenaza de Montoro de abandonar la sala cuando el diputado de Junts, Josep Pagès, no le dejaba terminar su explicación. "Si no, me levanto de la comparecencia, o usted me respeta o me voy", aseguraba.

Esos encontronazos se han repetido con la portavoz de ERC. Pilar Vallugera le ha acusado de "reírse" de todos ellos y de usar un tono "ofensivo", a lo que Montoro ha respondido recordando en tono irónico la huida de Puigdemont a Waterloo. "Yo no he huido en la parte trasera de un coche (...) Sánchez dijo que le traería, si se trata de indultar a Puigdemont díganlo", les reprochaba.

Tras criticar la ausencia de pruebas, hoy Montoro ha amenazado con emprender acciones: "Hacer acusaciones falsas es delito, ahora veré que hago yo", le ha dicho al portavoz del PSOE.

Próximas sesiones

La comisión se retomará la primera semana de mayo, concretamente el día 5, con la comparecencia de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, aplazada hoy por un viaje personal, y el expresidente de la Generalitat, Artur Mas.

Además, a primera hora de la mañana la comisión ha abierto un nuevo plazo, que se extenderá hasta el próximo día 22, para que los grupos puedan proponer nuevos comparecientes y solicitar nueva documentación. Sobre la mesa están nombres como el del expresidente del Gobierno, José María Aznar, o la repetición de otros como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, los exministros María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz y la expresidenta del PP catalán Alicia Sánchez Camacho.