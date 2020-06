Montoro reconoce en el Congreso que pudo haber "falseamiento de facturas" para financiar el referéndum del 1-O

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha admitido este jueves en el Congreso que "puede haber falseamiento de facturas" por parte de la Generalitat de Cataluña que hubieran posibilitado la financiación con dinero público del referéndum de independencia del 1 de octubre.

En el curso de debate, el dirigente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido a Montoro que subiera a la tribuna para explicar por qué dijo en una entrevista que no había habido malversación de las cuentas públicas en Cataluña y le ha recriminado que sus declaraciones puedan servir apoyo a la defensa de Carles Puigdemont y otros dirigentes independentistas.

El ministro ha pedido a Rivera que "no confunda a nadie" y le ha invitado a "leer de verdad" y no sólo los titulares. "Digo que puede haber falseamiento de facturas, claro que puede haberlo, ¿quién ha dicho que no?", le ha puntualizado, al tiempo que le ha preguntado si sabe lo que es un procedimiento administrativo, contestándose seguidamente con un "no lo sabe". "No me diga que sí. ¿Cómo va a saberlo, si no ha estado a cargo de ninguna gestión directa?", ha apostillado.

Montoro ha alertado de que los separatistas podrían haber tenido "cientos de millones de euros en sus manos y no los tuvieron" gracias a la acción del Estado y, que si han falsificado facturas, "deberán responder de ellos". En una comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Función Pública días antes del referéndum del 1 de octubre, el ministro aseguró que una de las pruebas por las que no se iba a celebrar tal votación era que la Generalitat no había dedicado ni un euro para ello. Tanto él como el presidente Mariano Rajoy aseguraron que no se destinaron recursos públicos para el referéndum.

El ministro ha reconocido que no tiene ningún problema en rectificar, tal como ha hecho en otras ocasiones cuando ha pedido "perdón" por tener que aprobar subidas de impuestos, pero ha insistido en que en la entrevista, que ha considerado "una redacción conjunta", ya habla de un delito de falsificación que se está investigando. "Hablo de una investigación judicial en marcha y que está apoyada por el Ministerio de Hacienda e impulsada por el ministerio", ha dicho tras volver a pedir a Rivera que "no se puede uno quedar en una parte de la entrevista".

Rivera contra el PSOE y los independentistas

Albert Rivera ha recomendado al PSOE que se planteen porque votan los presupuestos con Esquerra Republicana y Bildu, y les ha acusado de "votar lo mismo que los golpistas". Rivera también ha tenido unas palabras para el diputado Joan Tardà y su partido, a los que ha acusado de dejar a Cataluña con "más de 70 millones de deuda". Rivera ha preguntado al ministro si la rebaja de los impuestos se debe a la petición de Ciudadanos.