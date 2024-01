Montero, tras el informe de los letrados sobre la amnistía: "Es el TC quien tiene que determinar la constitucionalidad"

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha atendido este miércoles a 'Espejo Público' para abordar la actualidad política. La intervención de Montero llega en un contexto marcado por la Ley de Amnistía y los pactos del Gobierno con el independentismo como la todavía no aclarada cesión de competencias migratorias a la Generalitat. Llega también un día después del informe de los letrados del Congreso, que consideran que habría que hacer una reforma constitucional para sacar adelante la norma que amnistía a los encausados por el 'procés'. La vicepresidenta primera ha sido clara en este sentido: es el Tribunal Constitucional (TC) quien tiene que determinar la constitucionalidad de la norma.

"Yo diría que evidentemente en nuestra arquitectura constitucional, quien tiene la palabra en materia de si una norma es constitucional es el Tribunal Constitucional", ha destacado Montero. "Llama la atención que en estos días el PP esté desarrollando una técnica de deslegitimación de todas aquellas instituciones en donde entienden que sus resoluciones no están en su órbita y por tanto, cuando algo no les gusta dicen que no es legítimo", ha puntualizado.

Sobre el informe de los letrados, asevera que "todos los informes aportan, todos son importantes". Aunque matiza que es frecuente que una norma pueda "tener informes en un sentido o informes que se alejan de la primera emisión que recibió el Gobierno". Defiende que informes de expertos y catedráticos avalan la Ley de Amnistía y el Gobierno "entiende que es plenamente constitucional". El Gobierno tiene "sus informes para poder tramitar esta norma de juristas con el mismo prestigio que tienen otros que dicen que la norma es plenamente constitucional". Además, no tiene dudas de que "algunos lo recurrirán".

El PP denuncia que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, retuvo el informe de los letrados durante seis días hasta que terminó el plazo de elaboración de enmiendas. A María Jesús Montero no le consta que eso fuera así: "Para nosotros lo importante es que la norma pueda seguir todos los elementos y estamos concentrados en las enmiendas que quieren incorporar los diferentes grupos". Cabe resaltar que Junts presentó enmiendas por su cuenta para blindar a Carles Puigdemont y para que los delitos de terrorismo relacionados con el 'procés' entren en la amnistía.

Montero denuncia un "atentado contra nuestra arquitectura democrática" por parte del Partido Popular porque "es muy grave trasladar que la soberanía no radica en el Congreso sino que radica en el Senado". "Se dicen cosas que se dejan ahí que es un atentado contra nuestra arquitectura democrática. Claro que nuestra soberanía reside en el Congreso y cuando un texto sale fruto de esas mayorías, es un texto que responde a la soberanía nacional. Decir lo contrario es hacer un cuestionamiento de la totalidad de nuestro orden constitucional que es lo que está haciendo el Partido Popular", ha esgrimido la vicepresidenta primera.