Monedero niega las acusaciones de acoso sexual y asegura que Podemos tendrá que aclarar su salida del partido

Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, ha negado las acusaciones de acoso sexual y ha garantizado que su antiguo partido, que confirmó que lo apartó de la actividad por dos acusaciones de violencia sexual contra él, "tendrá que aclarar" los motivos de su salida, determinando si lo echaron o si se marchó por voluntad propia.

En declaraciones otorgadas al programa 'En boca de todos', Monedero se ha defendido de las acusaciones y ha respondido que "obviamente no" tiene nada que ver".

El politólogo ha manifestado que tiene "una ventaja" que lo diferencia de Íñigo Errejón, exdiputado de Sumar acusado de violencia sexual, y es que no tiene "una persona y un personaje", ya que "solamente soy la misma persona". A su vez, ha remarcado que Errejón ha llegado al "límite de la contradicción entre el personaje y la persona".

"Siempre he dado la cara"

Monedero ha destacado que él siempre ha "dado la cara" y que no tiene "nada que ocultar". Es más, ha asegurado que, una vez que todo se aclare, proporcionará "todas las explicaciones que hagan falta".

A su vez, el político ha insistido en que Podemos, que lo apartó de sus funciones en el partido cuando se dieron a conocer las acusaciones, "tendrá que aclarar cosas".

"No tengo nada que esconder"

A través de sus redes sociales, Monedero denunció este miércoles que estaba siendo víctima de una "persecución" que coincide con la subida de Podemos en las encuestas.

"Llevamos doce años con, incluso, una policía política poniéndonos la lupa, con teléfonos pinchados y cientos de periodistas investigando. Nunca han encontrado nada. Y qué casualidad que ahora que se han terminado todos los juicios infames, otra vez a la carga. Y justo cuando Podemos está subiendo en las encuestas, que no sé si tendrá que ver, pero me temo que sí", escribió el político, asegurando que esto "forma parte de una persecución, no de un comportamiento correcto".

Aun así, admitió que le "queda mucho que aprender" del feminismo, ya que "siempre podemos hacer mejor las cosas" y la "empatía relacional es una asignatura siempre pendiente", siendo de vital importancia que se hable de "responsabilidad afectiva, de empatía, de percepciones relacionales, y dando espacio a la expresión libre sobre un tema que fue tabú hasta que las mujeres lo pusieron en el centro".

Las denuncias por violencia sexual

El 12 de septiembre de 2023, la secretaría de feminismos de Podemos recibió un correo con la denuncia de una mujer sobre comportamientos de Monedero que podrían constituir violencia sexual. La denuncia fue enviada a la Comisión de Garantías, que ofreció a la denunciante un medio "confidencial y seguro" para aportar detalles, pero no hubo respuesta de su parte.

Simultáneamente, varios miembros de la dirección del partido recibieron el testimonio de otra mujer que alegaba haber sido víctima de violencia sexual por Monedero, pidiendo que este dejara de participar en los actos del partido. Tras conocer ambos testimonios, Podemos aseguró que actuó de inmediato, excluyendo a Monedero de las actividades del partido, aunque él ya no ocupaba cargos en la dirección desde 2015.

En mayo de 2023, Monedero renunció voluntariamente a la presidencia del Instituto República y Democracia, vinculado a Podemos, pero no lo hizo público hasta el 14 de septiembre, cuando agradeció a la líder del partido, Ione Belarra, por la confianza brindada. Belarra, ese mismo día, le agradeció públicamente su trabajo incansable en Podemos y su dedicación, mencionando que, a pesar de los ataques recibidos, Monedero no abandonó y seguirían luchando juntos.

