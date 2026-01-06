Los Reyes presiden la primera Pascua Militar sin un presidente de Gobierno

Un minuto antes del mediodía llegaban los Reyes y la Princesa de Asturias a la Plaza de la Almudena, en Madrid. Allí eran recibidos por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Son los dos únicos representantes hoy del Gobierno tras la anunciada ausencia del presidente, Pedro Sánchez.

Después de los tradicionales honores, Don Felipe ha pasado revista a las tropas y ya dentro de Palacio, los tres han continuado saludando al resto de autoridades. En ese momento ha sido cuando hemos podido ver a padres e hija conversando unos minutos de forma distendida. Ya en el Salón del Trono, Felipe VI ha impuesto 20 condecoraciones.

La ministra Robles ha sido la primera en tomar la palabra. No ha hecho mención a Venezuela pero sí ha subrayado el respeto al ordenamiento jurídico internacional. Además, Robles ha dedicado el final de su discurso a la Princesa Leonor: "Alteza, estáis conociendo los valores de la vida militar: esfuerzo, dedicación, respeto, ejemplaridad y firme vocación de servicio".

El monarca pone en valor "el orden global basado en normas" y subraya que "la sensación creciente de amenaza en Europa durante este año vuelve a evidenciar cuan necesario es tener fuerzas armadas preparadas". El acto ha finalizado con el tradicional brindis.

Feijóo habla de "desplante" de Sánchez

Una Pascua Militar inédita porque por primera vez en democracia el jefe del Ejecutivo no ha estado presente. Acudía hoy a una cumbre sobre Ucrania en París. Una ausencia que el líder de la oposición califica en sus redes sociales de "desplante".

