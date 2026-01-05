Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
De apoyar a Guaidó a evitar llamarlo "dictadura", pasando por el 'Delcygate'... Así han cambiado las relaciones del Gobierno de Sánchez con Maduro

El primer gobierno de Sánchez apoyó a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Con el paso de los años, Moncloa ha evitado llamar dictadura al ejecutivo de Maduro, aunque con algunas excepciones, como los ministros Robles y Puente.

Zapatero con Nicolás Maduro

Así han cambiado las relaciones del Gobierno de Sánchez y Maduro | Antena 3 Noticias

Pedro Callejas
Publicado:

Pocos meses después de llegar a Moncloa, Pedro Sánchez quiso dejar claro su apoyo a Juan Guaidó, entonces líder opositor de Venezuela. "España reconoce oficialmente a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela", dijo el 4 de febrero de 2019 desde el Palacio de la Moncloa. Incluso el que era en aquella epoca ministro de Transportes, José Luis Ábalos, nombró al comisionista Víctor de Aldama como enalce con Guaidó, tal y como se supo hace algunos días a través del sumario del caso hidrocarburos.

Pero al año siguiente se produce un incidente en Barajas: el conocido como Delcygate. Ábalos se encuentra con Delcy Rodríguez, vicepresidenta del Gobierno venezolano, dentro del avión, en la terminal ejecutiva. Los detalles de esa reunión nunca han quedado del todo claros.

Solo un mes después, el Gobierno cambia su postura. El 12 de febrero de 2020, desde el Congreso, Sánchez ya no se refiere a Juan Guaidó presidente encargado de Venezuela, sino como "líder de la oposición en Venezuela".

Poco a poco, las críticas a Maduro se suavizan. Aunque no reconocen la victoria de Maduro en las últimas elecciones, Moncloa evita llamar 'dictadura' al Gobierno de Maduro, entre ellos el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, o el de Exteriores, José Manuel Albares. Sin embargo, no todos siguen este camino. La ministra de Defensa, Margarita Robles, sí ha llamado dictadura al Gobierno venezolano. También Óscar Puente. En una entrevista en el programa Más de Uno, de Onda Cero, con Carlos Alsina, el ministro de Transportes dijo: "No soy un defensor de la dictadura venezolana"

Y aunque el Gobierno trae a España al opositor Edmundo Gonzalez y Sánchez le recibe en Moncloa, el Ejecutivo no felicita a Maria Corina Machado por el Nobel de la Paz.

Zapatero, en el punto de mira

En paralelo, están también las buenas relaciones de Zapatero con Maduro. Ambos se han reunido en numerosas ocasiones, con Zapatero como mediador y apoyando el diálogo entre Venezuela y la UE.

Ese vínculo está ahora en entredicho, tras conocerse la amistad de Zapatero con uno de los detenidos en el caso Plus Ultra, aerolinea con fuertes vinculos con Venezuela y rescatada por el Gobierno. Hazte Oir ha presentado hoy una querella contra el expresidente en la Audiencia Nacional.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

