Los vínculos de Delcy Rodríguez con España vuelven al foco tras su llegada al poder

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha solicitado oficialmente la liberación inmediata de veinte ciudadanos españoles que permanecen encarcelados en Venezuela por motivos políticos. La petición se ha formalizado de manera directa tras la jura de Delcy Rodríguez como nueva presidenta del país, según han confirmado fuentes diplomáticas.

La gestión del Ministerio de Exteriores se ha producido de forma inmediata tras el acto de toma de posesión, en un contexto diplomático complejo y marcado por los antecedentes de la dirigente venezolana en España. Desde el departamento que dirige Albares se insiste en la prioridad de garantizar los derechos de los ciudadanos españoles detenidos y en la necesidad de su liberación sin condiciones.

Delcy Rodríguez y la sombra de la trama Koldo

El nombre de Delcy Rodríguez está estrechamente vinculado en España a la denominada trama Koldo, una investigación que ha ido desvelando una red de contactos y encuentros con dirigentes del Gobiernoespañol. Uno de los episodios más conocidos se remonta a enero de 2020, cuando la dirigente venezolana viajó a España pese a tener prohibido pisar suelo europeo.

Según la investigación de la Guardia Civil, Rodríguez fue invitada a España en nombre del PSOE por el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. En un escrito fechado en ese periodo aparece la fórmula "Atentamente, José Luis Ábalos". El entonces ministro informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la visita debía ser discreta, una petición a la que el jefe del Ejecutivo dio su visto bueno con un "bien".

El encuentro se produjo en el aeropuerto de Barajas, donde estuvieron presentes Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. "Subí al avión con el señor Ábalos", declaró Aldama ante la justicia. Lo sucedido durante aquella noche continúa siendo uno de los principales interrogantes del caso. "Es el secreto de Delsy, ella no me ha contado ese secreto jejejeje", llegó a afirmar Aldama en una de sus declaraciones.

Versiones contradictorias y regalos

Tras hacerse público el encuentro, Ábalos ofreció distintas versiones de lo ocurrido. Aseguró que se reunió con el ministro correspondiente y que saludó a Delcy Rodríguez de manera breve. Desde Moncloa se respaldó entonces al ministro, con una declaración del presidente del Gobierno: "El señor Ábalos hizo su deber".

Las investigaciones posteriores revelaron que el viaje de Rodríguez se organizó con al menos un mes de antelación. Según los datos recabados, la dirigente venezolana tenía agenda en Madrid, con previsión de alojarse en un chalet del centro de la capital y mantener reuniones, comidas y cenas. Aunque el plan no llegó a completarse, sí se confirmó que entregó regalos tanto a Ábalos como a Koldo García.

La relación no terminó ahí. Durante meses, la trama intercambió mensajes con Delcy Rodríguez, que incluso enviaba fotografías. Koldo García llegó a escribir: "Decirle que gracias, estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir".

