Pedro Sánchez tacha de "ilegal" la operación de Trump en Venezuela para "apropiarse de los recursos naturales"

El presidente del Gobierno quiere llevar a cabo una interlocución tanto con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela como con la oposición, Edmundo González.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una foto de archivo del pasado 15 de diciembre

Pedro Sánchez tacha de "ilegal" la operación de Trump en Venezuela para "apropiarse de los recursos naturales"

Alejandro Lorente
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado que ve un "precedente muy peligroso" en la operación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizada el sábado en Venezuela, sosteniendo que fue una acción militar que "es a todas luces ilegal" y cuyo objetivo es "apropiarse de los recursos naturales" de otro país.

En una rueda de prensa desde París, donde se ha celebrado este martes un encuentro de la Coalición de Voluntarios, el jefe del Ejecutivo ha condenado el ataque de EEUU sobre Caracas, y ha defendido el "orden internacional basado en reglas", que es lo que permite que el mundo no se rija por "la ley de la selva".

"La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso, un precedente que, por cierto, nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones", ha explicado.

Sánchez ha recordado que nuestro país "desde el primer momento nunca reconoció" al Gobierno de Nicolás Maduro porque "infringió las reglas" y porque su elección como presidente de Venezuela fue "ilegítima". Sin embargo, "precisamente por ese motivo", no considera que se puede reconocer la acción militar estadounidense.

De hecho, ha asegurado que el ataque de Estados Unidos a Venezuela es "a todas luces ilegal", "viola el derecho internacional" y su único objetivo "no parece ser otro que el de cambiar un Ejecutivo de otro país para apropiarse de sus recursos naturales".

Contactará con Delcy y la oposición

El presidente del Gobierno ha recalcado que pretende mantener una "interlocución" con la oposición venezolana, tanto con Edmundo González, que actualmente se encuentra en España, como con el actual Ejecutivo bajo el mando de la presidenta interina Delcy Rodríguez. Sánchez considera que "debe abrirse un diálogo sobre el futuro de Venezuela".

"Creo que España puede desempeñar un papel de mediación y contribuir a una transición que culmine en unas elecciones limpias, en las que el pueblo venezolano pueda votar en libertad y decidir libremente sobre su futuro", ha señalado. "Son ellos y ellas los que tienen que decidir quién es su presidente en unas elecciones", sostiene.

Asimismo, el presidente ha subrayado que "desde que he sido presidente del Gobierno, he dado más de 200.00 permisos a venezolanos que han salido de allí perseguidos por el régimen".

Además, ha reiterado que no reconoce el régimen de Nicolás Maduro, al considerar que "no se respetaron las reglas" en las pasadas elecciones en las que fue reelegido como presidente. Una falta de "legitimidad" que, sin embargo, defiende que "no debe responderse con una ilegalidad".

