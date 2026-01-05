El PP cita a Montero y Aaagesen en el Senado por la presunta vinculación entre Maduro y Plus Ultra

El PP ha anunciado este lunes que llevará a cabo una nueva comisión de investigación en el Senado para indagar sobre el presunto uso de dinero público en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra.

Como resultado de la mayoría absoluta del PP en el Senado, el próximo día 15 están convocadas la vicepresidenta primera y tercera del Gobierno, María Jesús Montero y Sara Aagesen.

La portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, dicha comparecencia hará que la titular de Hacienda responda a que está "al mando" de la SEPI mientras que la de Transición Ecológica hablará por estar "bajo sospecha por la trama de hidrocarburos que pudo beneficiar a la dictadura" de Maduro.

"Les anuncio que vamos a crear la comisión de la caja negra de la SEPI. Una caja de dinero de todos los españoles que pudo servir, entre otras cosas, para pagar favores a la dictadura de Maduro con rescates como Plus Ultra, Zapatero mediante" ha afirmado.

La portavoz popular ha puesto de relieve que la SEPI "gestiona el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégica, creado para salvar a empresas en riesgo durante la pandemia. 2.681 millones de euros concedidos a 28 empresas. Aquí está la gravedad. Sabemos que más de un tercio de esa cantidad, casi mil millones de euros, están bajo investigación judicial".

Asimismo, ha añadido a que el SEPI es "el centro de la trama corrupta del sanchismo" y ha subrayado que la Audiencia Nacional investiga delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal con "contratos innecesarios, ayudas bajo sospecha y mordidas canalizadas a través de sociedades pantalla".

A su vez, la dirigente del PP ha hecho mención a otros rescates de la SEPI como los Air Europa, Ávoris, Tubo Reunidos o Plus Ultra, "empresas rescatadas con dinero de todos los españoles y hoy bajo sospecha judicial".

El PP convoca a la 'comisión Koldo' para escuchar a Ábalos

Por su parte, los populares convocaron formalmente la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' para este jueves con el objetivo de escuchar a José Luis Ábalos.

"La comisión está convocada; estamos en tiempo, forma y plazo para que pueda acudir" avanzó García. De producirse, García detalló que su partido se interesará por temas relacionados por la presunta corrupción del PSOE y el encuentro entre Ábalos y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Alicia García recordó que la vicepresenta del país latinoamericano "pisó suelo español cuando lo tenía prohibido, y que tuvo un encuentro con Ábalos, con Koldo, los dos en prisión; por supuesto, es una pregunta obligada".

