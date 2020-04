El ministro Manuel Castells atribuye a la flexibilidad del Gobierno las diferentes versiones sobre la salida de los niños

El ministro de Universidades, Manuel Castells, atribuyó las rectificaciones que ha hecho el Gobierno sobre cómo serían las salidas autorizadas de los menores a la "flexibilidad" del Ejecutivo para escuchar propuestas y aseguró que se explicará “sin ningún problema”. Así lo aseguró durante su primera rueda de prensa en La Moncloa, donde compareció de forma telemática para explicar la labor de su departamento en la crisis del Covid-19 y cómo terminará el curso en las universidades.

"No tengo ni idea"

Preguntado sobre si podía explicar qué había pasado para que el Gobierno ofreciese distintas versiones sobre las salidas de los menores, Castells admitió que no tenía "ni idea”, aunque él participó en el Consejo de Ministros que aprobó el acuerdo de prórroga del estado de alarma en el que se incluía la medida. “No tengo ni idea. Pregúntele a la ministra portavoz, a la Secretaría de Estado de Comunicación, y a quién tenga información, porque especular sobre lo que no sé, no es mi estilo”, trasladó el ministro. “Es una pregunta absolutamente legítima, salvo que el destinario no es el adecuado”, ahondó Castells. No obstante, el ministro continuó con el tema e instó al periodista a que lo planteé al departamento que dirige la Secretaría de Estado de Comunicación “o más directamente a quienes hayan dicho una cosa y luego otra”. Si bien, Castells aseguró que sus compañeros de gabinete “son gente muy seria y cuando cambian de criterio es porque ha pasado algo en los últimos 10 minutos”. “Y eso se llamaba flexibilidad” porque “la idea de que aquí se hace lo que decide el comité central y ya no me muevo de eso, no es de nuestro Gobierno ni de nuestro tipo de política”. “Adaptación y flexibilidad”, resumió el ministro de Universidades, “pero siempre explicando y seguro que os lo explican sin ningún problema”.