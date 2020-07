El ministro de Interior, sobre el 15-M: "Las ciudades no son campings"

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha referido hoy a las concentraciones previstas con motivo del aniversario del 15-M y ha aseverado que "en ningún caso" se permitirán "las acampadas" y ha abogado por "compatibilizar" los derechos de los que quieran concentrarse y los que no.

En rueda de prensa en Ceuta, el ministro ha subrayado que no se permitirá acampar en ninguna ciudad, menos en Cataluña donde la competencia está transferida a la Generalitat, y ha añadido que en el resto del país no se permitirán acampadas "porque las ciudades no son 'campings'".

El ministro ha señalado que la Puerta del Sol de Madrid "no es un lugar para instalar un camping, la ley no lo permite y tenemos el derecho de no permitir actos que son ilegales, otra cosa es el derecho de reunión o manifestación".

En este sentido, Jorge Fernández Díaz ha reflejado que "el derecho fundamental está regulado" y no cree "que sea pedir mucho que ese derecho se ejerza en el marco de la ley, entre otras cosas porque se puede ejercer haciendo compatible ese derecho de reunirse con otros derechos fundamentales que también tienen otros ciudadanos, que tienen derecho a la libre circulación, o que sus clientes utilicen sus comercio de forma normal". El ministro ha realizado una apelación al "buen sentido común" y a que "todo se celebre en el marco de la ley y sea pacífico".

Se ha referido a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado inadmitir por extemporáneo el recurso contra la limitación de horarios y ha indicado que "el fallo judicial confirma la resolución de que lo que pretende con ese horario es hacer compatible el libre ejercicio del derecho fundamental de manifestación con el que tienen otros".