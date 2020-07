El ministerio fiscal y la acusación deben formular un escrito de conclusiones provisionales en cinco días

El magistrado instructor de la 'causa de los trajes' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), José Flors, ha dictado una providencia en la que declara practicadas todas las diligencias acordadas en esta fase del procedimiento que se sigue contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros cargos del PPCV por un supuesto delito de cohecho impropio, y concede a las distintas partes un plazo de cinco días para que se pronuncien sobre la apertura de juicio y formulen escrito de conclusiones provisionales.



Así lo ha acordado en una providencia de fecha 25 de enero, contra la que cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días ante el mismo magistrado instructor que investiga si Camps, el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos; el ex secretario general del PPCV y diputado en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, supuestamente recibieron trajes como regalo de la empresa Orange Market, vinculada a la 'trama Gürtel'.



Según señala Flors en el escrito, una vez practicadas todas las diligencias que se han declarado "pertinentes" en esta fase del procedimiento a instancias de las partes, y según lo que establece la Ley del Jurado, se da traslado a ministerio fiscal y acusación popular --ejercida por el PSPV-- para que en cinco días "insten lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando, en su caso, escrito de conclusiones provisionales".



Contra esta resolución se puede presentar recurso de reforma, de acuerdo con los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el plazo de tres días ante el propio instructor.