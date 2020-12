WhatsApp incorpora una novedosa opción que permite cambiar el fondo del chat y evitar las confusiones

¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de enviar un mensaje de WhatsApp porque no era para ese destinatario?. Para evitar estos errores la aplicación de mensajería instantánea ha propuesto una solución. Se trata de una nueva función que se incluye dentro de la nueva actualización del sistema que permitirá poner un fondo de pantalla distinto para cada chat.

El objetivo de este servicio es identificar cada chat con un usuario de la lista de contactos y personalizar el diseño de las conversaciones para reconocer en todo momento a la persona con la que estamos manteniendo una conversación y no caer en el descuido de enviar un Whatsapp al destinatario que no era. Según confirma la propia empresa, ahora los usuarios pueden estar tranquilos porque no tendrán que preocuparse más "de enviar un mensaje equivocado en el chat equivocado".

Gracias a la versión 2.20.130 del popular servicio de mensajería, todos los smartphone tendrán esta opción. Sin embargo llegará de forma progresiva para iPhone y Android.

Diseños

Hasta este momento era posible modificar la estética del chat pero en bloque, es decir para todas las conversaciones por igual. Sin embargo ahora el usuario tiene la opción de elegir un fondo personalizado para cada chat. WhatsApp estrenará una colección de atractivos diseños compuesta por 32 en modo claro y 30 en un matiz más oscuro. Pero aquellos que no quieran establecer un fondo de los que ofrece la aplicación, seguirán teniendo activa la opción de elegir una foto de la galería como fondo de pantalla.

Pasos a seguir

En primer lugar hay que elegir el chat que se quiera cambiar. Una vez dentro de la conversación, hay que seleccionar la opción "fondo de pantalla" y seguidamente "cambiar". En ese momento se desplegará un menú de diseños agrupados por diferentes criterios: claros, oscuros, colores sólidos, galería y fondo de pantalla predeterminado. Una vez ha terminado la elección hay que pulsar "establecer fondo de pantalla". En ese momento aparecerán dos alternativas. Una para indicar la opción de establecer ese fondo para el chat en cuestión y la otra para todos los chats salvo los que tengan fondos personalizados.

A estas opciones se suma un nuevo paquete de stickers de la Organización Mundial de la Salud en versión animada. 'Juntos en casa', es el nombre que recibe el paquete, que agrupa una serie de stickers que incluye un texto en 9 idiomas diferentes: español, árabe, francés, alemán, indonesio, italiano, portugués, ruso y turco.

Modo vacaciones

No es la primera vez que la compañía de mensajería sorprende con una nueva función para facilitar las conversaciones y la utilización del servicio. Ya lo hizo cuando anunció el 'modo vacaciones', que permite poder archivar conversaciones y silenciar las notificaciones.