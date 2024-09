México excluye al rey Felipe VI de la toma de posesión y el Gobierno no enviará a otros representantes

Se reabre un antiguo frente diplomático entre España y México. El país latinoamericano no invita al rey Felipe VI para la toma de posesión de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y el Gobierno rechaza enviar a ningún representante tras la "inaceptable exclusión" del monarca.

"El Gobierno de España considera inaceptable la exclusión de S.M. el Rey de la invitación a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo 1 de octubre en Ciudad de México", dice el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado emitido a 'EFE' en el que rechaza la exclusión del rey Felipe VI a los actos previstos en México. "Por este motivo, el Gobierno de España ha decidido no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel", añade la carta.

España toma una drástica decisión y no enviará a ningún representante. La polémica viene de lejos, desde 2019. El entonces presidente, Manuel López Obrador, mandó una carta al Rey de España para que pidiera disculpas por las ofensas cometidas durante la conquista, pero la petición que nunca obtuvo respuesta. En la carta reclamaba la "responsabilidad histórica" por las ofensas cometidas durante la conquista y pedía que ofreciera "las disculpas o resarcimientos políticos que convengan".

La toma de posesión de Sheinbaum se celebrará el próximo 1 de octubre en Ciudad de México. La candidata oficialista se impuso en las elecciones presidenciales del pasado 3 de junio con una amplia victoria frente a la opositora Xóchitl Gálvez.

Tras la elección de la nueva presidenta, López Obrador, aseguró que podría retomar las relaciones bilaterales que puso en "pausa" en 2022 al considerar que no existía "una actitud de respeto" por la parte española.

El rey Felipe VI ha asistido tradicionalmente a las tomas de posesión de los presidentes iberoamericanos, primero como Príncipe de Asturias y luego como Rey, aunque en algunas ocasiones y por distintos motivos, la representación ha recaído en otro alto cargo del Estado.

El Gobierno sale en defensa del Rey

El Gobierno español ha salido en defensa del monarca y asegura que la decisión de no enviar a ningún representante a la toma de posesión se ha adoptado en defensa del jefe del Estado y ante una actitud de ese país que afirma que no se entiende y, como respuesta, han acordado que no acuda ningún representante español el próximo 1 de octubre.

La polémica ha surgido en medio de la Semana de Alto Nivel de la ONU en Nueva York, donde el presidente Pedro Sánchez y el ministro José Manuel Albares han participado en varias reuniones.

