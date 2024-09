Pedro Sánchez lleva a la ONU su plan de regeneración democrática: "Nunca tantas personas habían estado expuestas a la mentira"

Pedro Sánchez ha llevado a la 79º edición de la Asamblea de Naciones Unidas que se celebra en Nueva York (EEUU) su plan de regeneración democrática. El presidente del Gobierno organizó junto al presidente de Brasil, Luiz Inázio Lula da Silva una reunión con una veintena de líderes para concienciar del problema que conllevan los extremismos e intercambiar puntos de vista sobre la forma en la que se les debe hacer frente.

En su discurso alertó de los riesgos a los que nos enfrentamos ante "la desinformación". "Nunca tantas personas habían estado expuestas a la mentira y a la desinformación. Es necesaria la transparencia de los medios digitales, los ciudadanos tienen que saber quiénes son los dueños de los medios de comunicación", expresaba.

Sánchez traslada así a la ONU el mensaje que le ha llevado a impulsar el denominado Plan de Acción Democrática, para que la comunidad internacional se implique contra losbulos y la desinformación con el objetivo de fortalecer las democracias y combatir los extremismos. Un plan que en España ya ha sido aprobado en el Consejo de Ministros y que el Ejecutivo de Sánchez tiene previsto aplicar en los tres años de legislatura.

Los riesgos de los extremismos para la sociedad

Sánchez también ha hablado del riesgo que suponen los extremismos para la sociedad. La reunión se enmarca dentro de la asamblea general de la ONU donde está previsto que hoy también intervenga el presidente del Gobierno.

Debido a sus políticas para fomentar la igualdad de género, el líder del Ejecutivo ha sido premiado con el galardón 'He for She'. Se trata de un premio que entrega la ONU para reconocer el trabajo por la promoción de género de los gobiernos. En la ceremonia de entrega Sánchez, reclamó "alzar la voz" para conseguir una igualdad de género que aseguró que aún no es real y que sigue siendo por ahora una aspiración.